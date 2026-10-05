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Diano Gorleri: strada Savoia chiusa al traffico da mercoledì e fino al 23 ottobre
5 ottobre 2026 | 13:38
Per lavori di palificazione e messa in sicurezza
Diano Marina. Il Comune di Diano Marina ha disposto la chiusura 24 ore su 24 della strada Savoia, conosciuta anche come via al Cimitero, nel tratto compreso tra il civico 10 e il Cimitero, nell’abitato di Diano Gorleri, per consentire i lavori di palificazione e messa in sicurezza del tratto.
L’ordinanza entrerà in vigore mercoledì 7 ottobre 2026 alle ore 8.00 e resterà valida fino a venerdì 23 ottobre 2026 alle ore 18.00, salvo eventuali proroghe o modifiche legate all’andamento dei lavori. Il provvedimento si è reso necessario per consentire interventi di palificazione e di messa in sicurezza di un tratto stradale di circa 35 metri, situato sul lato valle della strada.
L’intervento prevede l’esecuzione di opere di palificazione finalizzate a stabilizzare il tratto interessato e a prevenire ulteriori cedimenti del muro e l’installazione di un guard-rail, necessario per mettere in sicurezza la sede stradale. Si procederà anche alla ricarica del conglomerato bituminoso e al ripristino della pavimentazione stradale. Per tutta la durata dei lavori la strada resterà interdetta al transito nel tratto indicato.