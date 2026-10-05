Diano Gorleri: strada Savoia chiusa al traffico da mercoledì e fino al 23 ottobre

L’ordinanza entrerà in vigore mercoledì 7 ottobre 2026 alle ore 8.00 e resterà valida fino a venerdì 23 ottobre 2026 alle ore 18.00, salvo eventuali proroghe o modifiche legate all’andamento dei lavori. Il provvedimento si è reso necessario per consentire interventi di palificazione e di messa in sicurezza di un tratto stradale di circa 35 metri, situato sul lato valle della strada.

L’intervento prevede l’esecuzione di opere di palificazione finalizzate a stabilizzare il tratto interessato e a prevenire ulteriori cedimenti del muro e l’installazione di un guard-rail, necessario per mettere in sicurezza la sede stradale. Si procederà anche alla ricarica del conglomerato bituminoso e al ripristino della pavimentazione stradale. Per tutta la durata dei lavori la strada resterà interdetta al transito nel tratto indicato.