Diano Castello, a teatro con la commedia “Aspeitandu Cicciò”: sul palco la compagnia “Riemughe Surve”

Sanremo. Nuovo appuntamento a Diano Castello per la settima edizione di “Autunno/Inverno”, la rassegna teatrale promossa dal Comitato Provinciale di Imperia della FITA (Federazione Italiana del Teatro e delle Arti), in collaborazione con il Comune di Diano Castello e con il patrocinio della Provincia di Imperia.

Dopo la serata di apertura dello scorso 18 ottobre, sabato 24 ottobre alle ore 21:00 il sipario del Teatro Concordia si alzerà sulla Compagnia di Montalto e Carpasio “Riemughe Surve” con lo spettacolo “Aspeitandu Cicciò”.

Scritta da Silvana Bianchi per la regia di Giovanna Orengo, l’opera è una brillante commedia recitata nel dialetto di Montalto e Carpasio. Ambientata ai giorni nostri in una benestante famiglia ligure formata dalle tre sorelle Angiulina, Clementina e Delfina e dal fratello Leone, la storia ruota attorno all’attesa di Cicciò, il marito scansafatiche di Delfina, vittima di un misterioso rapimento e mai più riapparso, neppure dopo il pagamento del riscatto.

Nella casa di Angiulina si avvicendano diversi strambi personaggi: Cornelio, il giovane e svampito badante filippino di Angiulina; Yoko, la fidanzata giapponese dell’attempato Leone; e l’investigatore privato Bertrand di Upega, una sorta di Sherlock Holmes locale che riuscirà a risolvere l’intricato mistero. Resta da scoprire se Cicciò farà il suo ritorno o si rivelerà un “novello Godot”.

Una particolarità della Compagnia “Riemughe Surve” è la formazione interamente al femminile: le attrici interpretano infatti anche tutti i ruoli maschili. Il cast della serata vede in scena Silvana Bianchi, Patrizia Balest, Eleonora Romandetto, Dina Brezzo, Enza Aschero, Bianca Orengo, Nives Bianchi e Gianna Orengo.

Informazioni e prenotazioni

L’appuntamento è per sabato 24 ottobre alle ore 21:00 presso il Teatro Concordia di Diano Castello. L’ingresso è a offerta libera. La prenotazione è consigliata e si può effettuare telefonando al numero 0184-844108 oppure direttamente online sul sito della rassegna della FITA Imperia.