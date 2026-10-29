Derby Sanremese vs Imperia, disponibili 200 biglietti per i tifosi ospiti

Sanremo. Sale la febbre da derby nel Ponente ligure. In vista dell’attesissima sfida tra Sanremese e Imperia, in programma domenica 1° novembre alle ore 15.00 allo stadio “Comunale” di Sanremo, si è tenuta oggi la riunione del tavolo tecnico in Prefettura per definire le misure organizzative e di ordine pubblico.

All’esito del vertice prefettizio, è stata ufficializzata la quota riservata alla tifoseria nerazzurra: saranno 200 i tagliandi messi a disposizione per il settore ospiti dell’impianto matuziano, dove i tifosi dell’Imperia saranno accolti nell’apposito spicchio loro destinato. Rispetto all’ultimo confronto diretto — la sfida di Coppa Italia Serie D di fine estate, quando i biglietti dedicati agli ospiti erano stati fissati a 150 —, a questo giro le autorità hanno concesso un aumento della disponibilità, portando a 200 i sostenitori che potranno seguire la squadra in trasferta.

Le modalità d’acquisto sono già state rese note: i biglietti sono acquistabili esclusivamente online sul circuito ETES (clicca qui per accedere alla vendita). Come disposto dalle autorità, la vendita per il settore ospiti è riservata ed è consentita unicamente ai residenti nei comuni di Imperia, Diano Marina, Pontedassio, Cervo, San Bartolomeo al Mare, San Lorenzo al Mare e Santo Stefano al Mare.