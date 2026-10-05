Definizione agevolata a Imperia, oltre 1.3 milioni di euro dai tributi locali

Più di 230 contribuenti hanno aderito alla misura, il 75% delle somme riguarda la Tari e il 25% l’Imu

Imperia. Oltre 1 milione e 300 mila euro recuperati attraverso la definizione agevolata dei tributi locali, con più di 230 contribuenti che hanno formalizzato l’adesione. È il bilancio dello strumento introdotto dal comune, tra i primi in Italia ad applicarlo, agendo direttamente come ente impositore per Imu e Tari. Il provvedimento, approvato dal consiglio comunale ad aprile prevedeva la chiusura delle domande il 31 luglio e una prima scadenza di pagamento fissata al 30 settembre. Le posizioni interessate comprendono annualità dal 2003-2004 al 2022.

Oltre 300 persone si sono rivolte al servizio di assistenza per conoscere nel dettaglio la propria situazione debitoria. Più del 70% ha poi presentato istanza. La quota maggiore è rappresentata da esercizi pubblici e attività commerciali, accanto a una componente di privati. Delle entrate emerse dalla procedura, il 75% deriva dalla tassa sui rifiuti, per una cifra vicina al milione, mentre il restante 25% arriva dall’imposta municipale, pari a circa 300 mila euro. Il 59,77% delle pratiche fa riferimento a debiti fino a 50 mila euro, il 40,23% a importi superiori.

«È giusto dare alla città un’informazione sulle risposte ottenute dai nuovi strumenti messi a disposizione dall’amministrazione – spiega l’assessore Monica Gatti –. Questa opportunità, insieme alla modifica del regolamento delle entrate e all’introduzione di quello per il contrasto all’evasione, aiuta quei cittadini che vogliono mettersi in regola ma che, soprattutto per motivi finanziari, non erano nelle condizioni di farlo. I numeri ci dicono che il riscontro è positivo».