De Matteis e Bico, nuova sfida su Citroën DS3 N5: al Rallylegend la prova generale del Sanremo

Il debutto c’è stato ieri sera, nella Repubblica di San Marino, dove ha preso il via la 24ª edizione del Rallylegend, uno degli appuntamenti più spettacolari e seguiti dagli appassionati di motori. Una manifestazione capace di richiamare equipaggi, campioni e vetture che hanno scritto la storia dei rally, ma anche auto più moderne, protagoniste di prove speciali concepite per esaltare spettacolo e divertimento. Per De Matteis e Bico sarà soprattutto l’occasione di prendere confidenza con la nuova Citroën, in vista dell’appuntamento di casa: il 73° Rallye Sanremo, in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre.

Un cambio di passo importante per l’equipaggio, che proprio al Sanremo dello scorso anno aveva iniziato l’avventura sulla Lancia Ypsilon Rally4 HF, proseguita poi a gennaio con la partecipazione al Rallye Monte-Carlo, uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario mondiale. La scelta della DS3 N5 rappresenta un ulteriore investimento nel percorso sportivo della coppia. Rispetto alla Lancia a trazione anteriore, la Citroën mette a disposizione quattro ruote motrici e prestazioni superiori, richiedendo inevitabilmente un diverso approccio alla guida e alla gestione della vettura. «Siamo qui a San Marino pronti per questa nuova avventura – racconta Gianni De Matteis –. Per noi Rallylegend sarà soprattutto un test per provare la nuova macchina. È una quattro ruote motrici decisamente più performante rispetto a quella utilizzata finora. Non siamo ancora al massimo della categoria delle vetture che si possono utilizzare nei campionati italiani, ma abbiamo trovato un buon compromesso per fare un ulteriore passo avanti».

Il cambio di automobile ha comportato anche quello della struttura tecnica che affiancherà l’equipaggio. «Abbiamo cambiato team proprio perché la squadra con cui correvamo precedentemente non disponeva di una vettura di questo tipo. Adesso dobbiamo conoscerla e imparare a sfruttarne le caratteristiche. Rallylegend è l’occasione ideale, anche perché è una gara-show, con tante inversioni e la possibilità di fare qualche bella derapata. È una manifestazione diversa dal Sanremo, che sarà molto più tecnico. Qui ci sono tantissimi personaggi del mondo dei rally e un richiamo mediatico enorme. Siamo davvero carichi».

Le prime sensazioni al volante della Citroën sono arrivate già ieri mattina, durante le operazioni preliminari. «Ho potuto provarla per qualche chilometro, dopo aver sistemato il sedile e la posizione di guida. Ieri sera abbiamo debuttato ufficialmente nella Sprint Legend Race, una prova spettacolo breve che ci è servita per scaldarci e prendere le prime misure. Da oggi inizieremo a fare sul serio», aggiunge De Matteis.

A spiegare le caratteristiche del nuovo mezzo è anche Giulia Bico, che dalla sua postazione di navigatrice accompagnerà il pilota in questa fase di adattamento. «La Citroën DS3 N5 è una vettura di classe superiore rispetto a quelle che abbiamo utilizzato in precedenza, dalla Peugeot 208 alla Lancia. Ha più potenza, più cavalli e soprattutto quattro ruote motrici, mentre la Lancia era a due ruote motrici. Abbiamo scelto di cambiare proprio per salire di livello e metterci alla prova con una macchina più performante. Speriamo naturalmente di riuscire a dare il massimo». La navigatrice, già campionessa italiana, sottolinea come il fine settimana sammarinese avrà una funzione precisa nella preparazione del prossimo Rallye Sanremo.

«Per Gianni sarà la prima vera esperienza con questa macchina. Qui a Rallylegend siamo in tre equipaggi nella classe N5. Abbiamo cominciato con la Sprint Legend Race, una prova di circa due chilometri, molto particolare, con rotonde, chicane e passaggi spettacolari. È una di quelle prove che richiamano tantissimo pubblico: già da questa mattina c’erano appassionati pronti a prendere posto lungo il percorso». «Da domani pomeriggio continueremo con le altre prove – prosegue Bico –. Il nostro obiettivo è sicuramente fare del nostro meglio, ma anche divertirci. Rallylegend è una manifestazione alla quale bisogna partecipare con questo spirito. Per noi sarà soprattutto una gara-test, perché al Sanremo utilizzeremo la stessa vettura e vogliamo arrivarci il più preparati possibile».

Per De Matteis si tratta peraltro di un ritorno a Rallylegend, ma questa volta con un ruolo completamente diverso. Nell’edizione 2025 aveva infatti affiancato l’imprenditore nautico Riccardo Ciani sulla Lancia 037, uno dei modelli più iconici della storia del rallismo. Allora era stato protagonista nell’abitacolo della vettura storica al fianco di Ciani, mentre quest’anno torna da pilota, con Giulia Bico alle note e una moderna Citroën a trazione integrale. L’edizione 2026 di Rallylegend si svolge dall’8 all’11 ottobre. Dopo la Sprint Legend Race di ieri, il programma entrerà nel vivo venerdì e sabato con le prove speciali, fino agli appuntamenti conclusivi della domenica, in una manifestazione che richiama ogni anno migliaia di appassionati da tutta Europa. La nuova avventura motoristica del duo della Riviera può contare ancora una volta sul sostegno di importanti realtà imprenditoriali locali. Tra i marchi presenti sulla Citroën DS3 N5 figura anche la testata Riviera24.it, che dallo scorso anno accompagna il percorso sportivo di De Matteis e Bico, affiancandosi alle altre aziende del territorio che sostengono il progetto in qualità di sponsor principali.

Un legame con il Ponente ligure che si rinnova anche attraverso le competizioni motoristiche, portando i nomi delle imprese locali sulle strade di manifestazioni di richiamo nazionale e internazionale. L’obiettivo immediato, però, è tutto concentrato sulla guida e sulla conoscenza della nuova vettura. Prima lo spettacolo e il divertimento di Rallylegend, poi la sfida tecnica sulle strade del Sanremo. Due appuntamenti ravvicinati per misurare le potenzialità della Citroën e verificare sul campo i progressi dell’equipaggio.