Dca, Ioculano (Pd): «Attesa fino a 40 giorni per la prima visita nell’Imperiese, servono fondi e tempi uniformi»

Imperia. «Nell’Imperiese servono circa 40 giorni per una prima visita per un disturbo del comportamento alimentare, nello spezzino tra 7 e 15. È una differenza notevole, che va ridotta». Lo dichiara Enrico Ioculano, vicepresidente della commissione Sanità e consigliere regionale del Pd, dopo la risposta della Giunta alla sua interrogazione sul taglio al Fondo nazionale DCA.

L’assessore ha indicato i tempi medi di attesa: circa 40 giorni nell’area imperiese, 15 nell’area 2, 25 nell’area 3, tra 20 e 30 nell’area 4 e tra 7 e 15 nello spezzino. Ha spiegato che prima visita e presa in carico coincidono, e ha assicurato che la Regione chiederà in Conferenza risorse strutturali.

«Poiché prima visita e presa in carico coincidono, quei giorni sono il tempo di accesso alle cure – prosegue Ioculano – . I casi sono aumentati in modo molto consistente dopo il Covid e l’età di esordio si abbassa: servono tempi più omogenei tra i territori».

Il consigliere condivide l’azione della Regione per ottenere fondi strutturali, ma richiama il ruolo del Governo: «Le misure temporanee spesso non riescono a portare le risorse a terra, perché mancano tempi e strumenti per utilizzarle, e finiscono per essere una forma di disimpegno». Il Governo ha sospeso i 10 milioni della legge 18/2024 e per il 2025-2027 ha lasciato solo 500 mila euro l’anno a livello nazionale, destinati a campagne di comunicazione e non al rafforzamento della rete pubblica dei servizi. L’ampliamento da 16 a 32 prestazioni in esenzione nei LEA, annunciato dal ministro Schillaci nel gennaio 2024, non è stato realizzato.