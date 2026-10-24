Darya Majidi ospite ai “Martedì letterari” del Casinò di Sanremo

Sanremo. Martedì 27 ottobre alle 16.30 nell’ambito dei “Martedì letterari“, curati da Marzia Taruffi, in collaborazione con la rete delle associazioni di “Ottobre di Pace” e Unesco Sanremo Darya Majidi relaziona su:”Il linguaggio della pace al tempo di IA“. Ingresso libero.

Darya Majidi è un’imprenditrice tecnologica italo-iraniana, computer scientist ed esperta di intelligenza artificiale, con oltre trent’anni di esperienza nella leadership, nella trasformazione digitale e nello sviluppo di imprese innovative e di ecosistemi pubblico privati. Founder e CEO, ricopre incarichi in consigli di amministrazione, comitati scientifici e organizzazioni non profit. Ha guidato la crescita di startup fino alla loro trasformazione in aziende strutturate e maturato competenze in strategia, governance, merger & acquisition, private equity e venture capital. Autrice, docente universitaria, key opinion leader e keynote speaker internazionale, promuove un modello di innovazione responsabile che integra competitività, sostenibilità, inclusione digitale e diritti umani.

È Presidente di UN Women Italy — il Comitato Nazionale di UN Women in Italia, fondato nel luglio 2024 — dove guida le iniziative per la parità di genere e l’empowerment femminile in Italia e nel mondo. Ha portato il movimento HeForShe in Italia, è stata tre volte alle Nazioni Unite a New York (CSW67, CSW69, CSW70) e ha presentato il Piano d’Impatto di UN Women Italy alla Camera dei Deputati. È CEO e Founder di Daxo Group, società di consulenza strategica e formazione in digital transformation, prima azienda in Italia attestata con la ISO 30415 per le politiche di Diversity & Inclusion. Da oltre 20 anni accompagna clienti di eccellenza nella loro trasformazione digitale.

È Presidente Onoraria di Donne 4.0, l’associazione sociale no profit che supporta l’empowerment digitale di ragazze e donne a livello nazionale e internazionale — unica nel panorama internazionale nel coniugare competenze tecnologiche, etica e

soft skills. È ideatrice dell’unico Camp Estivo femminile dedicato all’AI, AIxGirls, che nel 2026 compie vanta già 5 edizioni. È ideatrice e founder di AIxALL, la più grande community italiana dedicata all’intelligenza artificiale accessibile a tutti, e di AIxHER, la community delle donne nell’AI in Italia, lanciata nel 2026.È Founder di Daxolab, coworking, acceleratore e incubatore che ad oggi ha dato vita a una ventina di startup innovative. Nel 2022 Io Donna del Corriere della Sera l’ha citata tra le 10 donne che impattano l’Italia. Nel 2021 D. di Repubblica l’ha incluso tra le 100 donne che stanno cambiando il mondo. Ha numerose collaborazioni con università di prestigio internazionale: Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Scuola Normale di Pisa, Rome Business School e altre. Autrice dei libri “Donne 4.0” e “Sorellanza Digitale”. È una mamma, una role model, una donna che crede che l’impatto concreto sulla vita delle persone sia l’unica misura che conta.