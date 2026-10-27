Dalla comicità di Eleazaro Rossi alla satira di Marco Travaglio: gli appuntamenti di ottobre e novembre all’Ariston

Sanremo. Il teatro Ariston si prepara ad accogliere due nuovi appuntamenti che attraversano linguaggi differenti, ma accomunati dalla capacità di osservare la società contemporanea con uno sguardo originale e pungente. Tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, il celebre palcoscenico sanremese ospiterà Eleazaro Rossi, con il suo spettacolo di stand-up comedy Kamikaze, e Marco Travaglio, protagonista del recital satirico Cornuti e contenti – Ma non sarà anche colpa nostra?.

Due serate che confermano la varietà della proposta teatrale dell’Ariston, capace di alternare intrattenimento, comicità e approfondimento dei temi che attraversano il nostro tempo.

Venerdì 30 ottobre – Eleazaro Rossi in “Kamikaze”: Venerdì 30 ottobre alle 21 sarà Eleazaro Rossi a salire sul palco dell’Ariston con Kamikaze, il suo quarto spettacolo di stand-up comedy.

Per raggiungere il mindset necessario a scrivere Kamikaze Eleazaro è andato in treno fino a Cividale del Friuli (in Friuli) dove ha soggiornato alcune settimane (presso l’Albergo Cividale, 3 stelle, con trattamento di mezza pensione). Complesso sintetizzare il quarto spettacolo di quello che viene considerato, prima di tutto dai suoi “colleghi”, il migliore stand-up comedian italiano: un’opera articolata e tortuosa che non si presta ad essere distillata in poche parole.

Kamikaze, “lo spettacolo più bello degli ultimi vent’anni”, nella sua ottantaduesima data, sbarca a Sanremo al Teatro Ariston, 30 ottobre 2026, ore 21:00

Prezzi di ingresso platea € 42.90 – € 39.90 – € 35,90 galleria € 39.90 – € 35,90 – € 29.90

Mercoledì 4 novembre – Marco Travaglio in “Cornuti e contenti”. Mercoledì 4 novembre, sempre alle ore 21.00, sarà la volta di Marco Travaglio con Cornuti e contenti – Ma non sarà anche colpa nostra?, il nuovo spettacolo scritto e interpretato dal giornalista.

«Nel mio nuovo spettacolo, sempre col linguaggio satirico che ci fa sorridere amaramente anche delle cose più serie e tragiche, offro agli spettatori un manuale di autodifesa per provare a invertire la rotta dal basso. E per smetterla di essere un popolo di cornuti contenti» Dopo aver denunciato tante volte la mala-politica e la mala-informazione, penso che sia venuto il momento di guardarci allo specchio e cercare le nostre magagne. Perché milioni di italiani votano sempre per chi poi li tradisce, o addirittura li ha già traditi e si propone di rifarlo? Perché milioni di persone premiano, dalla carta stampata ai social, dalla televisione alla radio, quei media e quei programmi che sfornano sistematicamente bufale e bugie? Se veniamo continuamente truffati da politici pessimi e/o incapaci è anche perché li votiamo anziché lasciarli senza un seggio e costringerli ad andare a lavorare: come se godessimo ad affidare la soluzione dei nostri problemi a chi ne è la causa.

Se veniamo continuamente disinformati e manipolati è perché non ci ribelliamo a chi prende in giro, lasciando certi giornali in edicola, certi siti e certi social senza like, certi programmi in tv e in radio senza audience. Finché avranno successo, continueranno a truffarci. Anche su questioni drammatiche, come la guerra mondiale in cui ci stanno trascinando e la fine dell’indipendenza della magistratura che vogliono farci inghiottire nel referendum sulla separazione delle carriere (a cui sarà dedicato un capitolo del recital per chiarire con parole semplici di che si tratta). E come l’astensione, che molti italiani scambiano per un’estrema forma di ribellione al Sistema, mentre ne è l’assicurazione sulla vita (ad astenersi sono gli elettori liberi e dunque incazzati che potrebbero cambiare tutto, mentre i voti di scambio e di abitudine continuano ad arrivare, per la gioia di chi non vuole cambiare nulla). Marco Travaglio

Prezzi di ingresso: platea € 40,00/€ 35,00 galleria € 30,00/€ 25,00

Due spettacoli diversi per stile e contenuti, che testimoniano la volontà del Teatro Ariston di offrire al pubblico occasioni di incontro con protagonisti della cultura e dello spettacolo contemporaneo.