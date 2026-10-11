Dal liceo Cassini a Lampedusa, il viaggio di Eleonora tra le testimonianze dei migranti: «Un padre ha salvato un figlio, l’altro non riesce a perdonarlo»

La studentessa sanremese ha partecipato alle iniziative per l’anniversario del naufragio del 3 ottobre 2013. Cinque giorni di incontri, laboratori e racconti dei sopravvissuti nell’isola simbolo delle migrazioni nel Mediterraneo

Sanremo. Un padre che durante un naufragio riesce a salvare soltanto uno dei suoi due figli. L’altro muore in mare e quello sopravvissuto, segnato dalla perdita del fratello, smette di parlare al genitore, al quale rimprovera di non essere riuscito a salvarli entrambi. È una delle testimonianze più dolorose ascoltate da Eleonora Ormea, giovane studentessa del liceo Cassini di Sanremo, durante un viaggio di istruzione a Lampedusa, l’isola diventata uno dei simboli delle migrazioni e delle tragedie che da anni si consumano nel Mediterraneo.

Un’esperienza durata cinque giorni, dal martedì al sabato, che ha portato una piccola delegazione del liceo matuziano a partecipare alle iniziative organizzate in occasione del **13° anniversario del naufragio del 3 ottobre 2013**, quando un’imbarcazione carica di migranti affondò a poca distanza dalle coste dell’isola, provocando la morte di 368 persone.

Eleonora, iscritta all’indirizzo classico, ha partecipato insieme ad altri quattro studenti dell’indirizzo scientifico, accompagnati da due docenti. Il viaggio rientra in un progetto scolastico promosso ogni anno dalla professoressa Maria Paola Rottino, che offre agli studenti l’opportunità di conoscere direttamente una realtà spesso raccontata soltanto attraverso le notizie di cronaca.

«Avevo già partecipato a progetti sulla migrazione e quando la mia coordinatrice di classe mi ha comunicato questa possibilità ho deciso di unirmi», racconta la studentessa.

A Lampedusa, però, la dimensione del fenomeno migratorio assume contorni molto diversi da quelli che possono emergere dalle immagini televisive o dai dibattiti politici. Qui gli sbarchi, i soccorsi, le storie dei sopravvissuti e il lavoro delle organizzazioni umanitarie fanno parte della quotidianità di una comunità di circa seimila abitanti.

Il momento più intenso del viaggio è arrivato durante una mattinata dedicata all’incontro con alcuni sopravvissuti alla tragedia del 3 ottobre e con i familiari delle vittime.

«Abbiamo ascoltato le testimonianze di persone che erano arrivate in Italia proprio quel giorno e che avevano perso dei familiari durante il naufragio», spiega Eleonora.

Tra queste, il racconto di un padre che aveva viaggiato insieme ai suoi due figli e che, nel momento del naufragio, era riuscito a portarne in salvo soltanto uno.

«Ci ha raccontato una storia veramente terribile. Aveva due figli, è riuscito a salvarne uno solo e quello sopravvissuto ha smesso di parlargli, rimproverandogli di non aver salvato anche il fratello».

Una vicenda che restituisce la dimensione umana di una tragedia ricordata soprattutto attraverso i numeri delle vittime.

Tra le persone coinvolte nel naufragio del 2013 vi erano numerosi cittadini eritrei e, secondo le informazioni raccolte dalla studentessa durante il viaggio, anche siriani. Le provenienze dei migranti che attraversano il Mediterraneo, tuttavia, sono estremamente diverse e riflettono guerre, persecuzioni, instabilità politica e condizioni di vita difficili in numerosi Paesi.

A rendere ancora più forte l’impatto dell’esperienza è stato un episodio avvenuto proprio durante la permanenza della delegazione sanremese.

«Il primo giorno che siamo arrivati ci è stato riferito del ritrovamento di due corpi sulla riva. Uno era quello di un bambino», racconta Eleonora.

Un fatto che ha riportato drammaticamente l’attualità degli attraversamenti del Mediterraneo dentro le giornate dedicate alla memoria delle vittime del passato.

La studentessa riferisce inoltre della presenza di familiari di persone ospitate nell’hotspot dell’isola che, secondo quanto osservato durante l’iniziativa, non avevano potuto incontrare i propri congiunti all’interno della struttura.

Il programma dell’iniziativa non si è limitato alle commemorazioni. Le giornate sono state scandite da conferenze, incontri pubblici e laboratori rivolti agli studenti e agli insegnanti arrivati da diverse scuole italiane.

Eleonora ha partecipato in particolare a due attività: un laboratorio teatrale dedicato alla trasformazione degli spazi pubblici attraverso l’arte e un incontro sul giornalismo e sull’informazione.

Quest’ultimo è stato condotto dalla giornalista Lidia Ginestra Giuffrida, che ha condiviso esperienze di reportage da territori di guerra e da missioni umanitarie, comprese quelle a bordo delle navi impegnate nel soccorso dei migranti.

«Ci ha mostrato immagini e testimonianze delle sue esperienze in Palestina, Siria, Cisgiordania e sulle navi di Emergency. Abbiamo lavorato soprattutto sull’informazione e su come riconoscere le fonti affidabili», spiega la studentessa.

Un’attività particolarmente significativa in un contesto nel quale la migrazione è spesso al centro di notizie contrastanti, polemiche e narrazioni politiche.

Tra gli altri laboratori organizzati figuravano incontri con una giovane palestinese che aveva studiato in Italia e con un migrante eritreo che ha raccontato il proprio percorso.

Alle conferenze ha partecipato anche Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, intervenuta per parlare della propria esperienza e dei collegamenti tra conflitti, condizioni delle popolazioni civili e fenomeni migratori.

Il viaggio ha permesso agli studenti sanremesi di confrontarsi anche con i giovani residenti a Lampedusa e di comprendere le difficoltà di una comunità che negli anni ha dovuto affrontare momenti di fortissima pressione migratoria.

«Alcuni ragazzi dell’isola ci hanno raccontato dei grandi naufragi e dei periodi nei quali gli arrivi erano particolarmente numerosi», riferisce Eleonora.

Con una popolazione di circa seimila residenti, Lampedusa ha conosciuto situazioni nelle quali il numero dei migranti presenti o transitati sull’isola ha messo a dura prova le strutture di accoglienza e i servizi.

Secondo le informazioni raccolte dalla studentessa, oggi gli arrivi continuano, ma si verificano generalmente in gruppi più piccoli e sono meno frequenti le situazioni nelle quali viene superata la capienza dell’hotspot.

Una situazione che Eleonora collega anche ai cambiamenti nelle rotte migratorie e agli accordi stipulati dall’Unione europea con alcuni Paesi di transito, che hanno contribuito a modificare i flussi verso le coste italiane.

Le rotte, tuttavia, non sono uniche né immutabili. Accanto agli attraversamenti del Mediterraneo centrale, esistono percorsi che dall’Africa subsahariana raggiungono la Libia e altri che proseguono attraverso la Turchia e la rotta balcanica.

La gestione degli arrivi rimane comunque complessa, soprattutto quando si verificano concentrazioni improvvise di persone su un territorio insulare dalle dimensioni limitate.

Per Eleonora e per i suoi compagni, il viaggio ha rappresentato un’occasione per avvicinarsi a uno dei fenomeni più complessi del nostro tempo attraverso il confronto diretto con chi lo ha vissuto.

Non soltanto conferenze e approfondimenti, ma storie personali, incontri con sopravvissuti e familiari delle vittime, dialoghi con i ragazzi dell’isola e attività dedicate alla comprensione delle migrazioni.

Un percorso nel quale il naufragio del 3 ottobre 2013 è diventato il punto di partenza per riflettere anche su ciò che continua ad accadere nel Mediterraneo.