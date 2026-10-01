Da Sanremo alla Serie B, la scalata continua per mister Matteo Andreoletti

Sanremo. Il calcio sa premiare la gavetta, il lavoro sul campo e l’ambizione misurata. Lo sa bene Matteo Andreoletti, tecnico giovane ma già con una solida e ricca gavetta alle spalle, che ha ufficialmente intrapreso una nuova e affascinante avventura legando il suo nome all’Empoli con un contratto fino al 30 giugno 2028.

Un percorso di crescita costante, fatto di tappe affrontate con coraggio e competenza, che nel curriculum dell’allenatore bergamasco custodisce un capitolo importante proprio nel Ponente Ligure. Prima di mettersi in luce tra i professionisti, Andreoletti ha infatti guidato con grande profitto la Sanremese tra il gennaio 2021 e l’estate del 2022. A volerlo sulla panchina biancoazzurra era stato l’allora patron della Sanremese Marco Del Gratta

Sulla panchina matuziana, il mister ha lasciato un ricordo indelebile e centrato risultati nel campionato di Serie D: un quinto posto al termine della prima stagione (conquistando i playoff) e un eccezionale secondo posto nella stagione successiva, sfiorando il grande salto dopo una marcia esaltante e la finale playoff.

Da quel trampolino di lancio in terra ligure, la carriera di Andreoletti ha preso il volo: prima la consacrazione alla guida della Pro Sesto, poi l’esperienza al Benevento e il trionfo con il Padova, trascinato alla vittoria del campionato di Serie C. Oggi, l’approdo sulla panchina dell’Empoli in Serie B rappresenta il giusto riconoscimento per uno dei profili emergenti più interessanti del panorama calcistico italiano.