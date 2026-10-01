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Da Sanremo alla Serie B, la scalata continua per mister Matteo Andreoletti
Era stato portato nella città dei fiori dall’allora patron della Sanremese Marco Del Gratta
Sanremo. Il calcio sa premiare la gavetta, il lavoro sul campo e l’ambizione misurata. Lo sa bene Matteo Andreoletti, tecnico giovane ma già con una solida e ricca gavetta alle spalle, che ha ufficialmente intrapreso una nuova e affascinante avventura legando il suo nome all’Empoli con un contratto fino al 30 giugno 2028.
Un percorso di crescita costante, fatto di tappe affrontate con coraggio e competenza, che nel curriculum dell’allenatore bergamasco custodisce un capitolo importante proprio nel Ponente Ligure. Prima di mettersi in luce tra i professionisti, Andreoletti ha infatti guidato con grande profitto la Sanremese tra il gennaio 2021 e l’estate del 2022. A volerlo sulla panchina biancoazzurra era stato l’allora patron della Sanremese Marco Del Gratta
Sulla panchina matuziana, il mister ha lasciato un ricordo indelebile e centrato risultati nel campionato di Serie D: un quinto posto al termine della prima stagione (conquistando i playoff) e un eccezionale secondo posto nella stagione successiva, sfiorando il grande salto dopo una marcia esaltante e la finale playoff.
Da quel trampolino di lancio in terra ligure, la carriera di Andreoletti ha preso il volo: prima la consacrazione alla guida della Pro Sesto, poi l’esperienza al Benevento e il trionfo con il Padova, trascinato alla vittoria del campionato di Serie C. Oggi, l’approdo sulla panchina dell’Empoli in Serie B rappresenta il giusto riconoscimento per uno dei profili emergenti più interessanti del panorama calcistico italiano.
Un allenatore giovane, moderno e ambizioso, che continua a scalare gradino dopo gradino la scala del successo partendo proprio da quelle solide basi costruite giorno dopo giorno sui campi di provincia.