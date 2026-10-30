Da oggi attivo il sistema di controllo elettronico ai varchi del centro storico di Sanremo

Sanremo . A partire da oggi sarà operativo il sistema di controllo elettronico presente ai varchi del centro storico, in particolare in via Tapoletti e via Palma, istituito a seguito della decisione dell’Amministrazione comunale di implementare il monitoraggio delle aree pedonali cittadine.

Una decisione, assunta su impulso dell’assessore al centro storico Enza Dedali di concerto con l’assessore alla viabilità Massimo Donzella, che vuole mettere ordine all’ingresso dei soli veicoli autorizzati a beneficio della sicurezza e a difesa dell’arredo urbano. Con tale sistema si vuole anche contrastare il posteggio abusivo, che può creare problematiche all’arrivo dei mezzi di soccorso. A fronte di questa organizzazione, sono state recentemente disegnate nuove aree di sosta con posti per auto e moto.