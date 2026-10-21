Gli spettacoli|
Da “Clayface” a “Ragione e sentimento”, tutti i film nei cinema di Sanremo dal 22 al 28 ottobre
La nuova programmazione delle sale Ariston, Ritz, Roof, Centrale e Tabarin. Martedì biglietti a prezzo ridotto
Sanremo. Nuova settimana di programmazione nelle sale cinematografiche sanremesi. Dal 22 al 28 ottobre il circuito Ariston propone diversi titoli distribuiti tra Ariston, Ritz, le quattro sale Roof, Centrale e Tabarin, con alcune variazioni nel corso della settimana. cs programmazione dal 22.10
All’Ariston arriva dal 25 al 28 ottobre Clayface, con spettacoli alle 17.15, 19.30 e 21.30. Al Ritz, invece, per tutta la settimana sarà proiettato Je so pazzo alle 19.30 e alle 21.30, mentre alle 17 spazio a Taddeo l’esploratore e la lampada magica. cs programmazione dal 22.10
Al Roof 1, soltanto il 25 e 26 ottobre, è in programma Wildwood – I segreti del bosco proibito alle 16.30, 19 e 21.30. Lo stesso film sarà proiettato al Roof 2 dal 22 al 24 ottobre alle 16.30 e alle 21.30, affiancato da Mammina alle 19.15. cs programmazione dal 22.10
Al Roof 3 spazio a Ragione e sentimento: dal 22 al 24 ottobre con spettacolo alle 16.30 e, dal 25 al 28, alle 16.30, 19 e 21.30. Nella stessa sala, dal 22 al 24 ottobre, Clayface sarà proiettato alle 19.30 e alle 21.30. cs programmazione dal 22.10
La programmazione del Roof 4 prevede invece Klara e il sole alle 16.45 e alle 21.30 e Street Fighter alle 19.15, entrambi dal 22 al 28 ottobre. cs programmazione dal 22.10
Al Cinema Centrale arrivano L’assurda storia della Gialappa’s Band, alle 16.30 e alle 21.30, e L’estranea, alle 19.15. Al Tabarin, infine, Carlo Acutis – Il giovane santo sarà proiettato alle 16.45 e alle 21.15, mentre Se ami qualcuno dillo è previsto alle 16.30 e alle 18.30. Tutti e quattro i titoli resteranno in programmazione dal 22 al 28 ottobre. cs programmazione dal 22.10
Il prezzo ordinario del biglietto è di 9 euro, con ridotto a 7 euro. Per il Roof 4, nell’ambito di Cinema Revolution, il prezzo indicato è di 3,50 euro. Per la sala Ariston e per Carlo Acutis – Il giovane santo il biglietto costa invece 10 euro, 8 il ridotto. Confermata anche la promozione del martedì: 6 euro in tutte le sale e 7 euro all’Ariston. cs programmazione dal 22.10