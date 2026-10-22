Da Caparezza a Carmen Consoli, la musica d’autore si incontra al Tenco, al via all’Ariston la prima serata

Un’edizione carica di significato e commozione, guidata dal tema “Dio è morto”: un filo conduttore che attraverserà la manifestazione per interrogarsi su quali linguaggi, forme di comunità, e gesti creativi possano ancora opporsi alla violenza e all’omologazione del nostro tempo

Sanremo. Questa mattina, la storica sede del Club Tenco ha aperto le sue porte per la conferenza stampa inaugurale della 49ª edizione del Tenco, la rassegna per eccellenza della canzone d’autore. Un’edizione carica di significato e commozione, guidata dal tema “Dio è morto”: un filo conduttore che attraverserà la manifestazione per interrogarsi su quali linguaggi, forme di comunità, e gesti creativi possano ancora opporsi alla violenza e all’omologazione del nostro tempo.

L’edizione di quest’anno porta con sé un ricordo speciale ed è interamente dedicata a Sergio Secondiano Sacchi, figura centrale e anima indimenticabile nella storia del Club, scomparso lo scorso settembre.

A scaldare i motori in vista della prima attesissima serata, sono stati i grandi protagonisti della manifestazione. Tra questi anche Neri Marcorè, che stasera vedremo al timone della serata nelle vesti di conduttore: «È molto bello tornare qui in veste di conduttore. Il Tenco è uno spettacolo rassicurante, e al giorno d’oggi abbiamo molto bisogno di rassicurazioni».

Nel corso dell’incontro, sono intervenuti tutti gli artisti vincitori delle targhe Tenco che questa sera alle 21 saliranno sul palco dell’Ariston.

Ad aprire gli interventi del parterre dei premiati è stato Filippo Graziani, vincitore della targa per il miglior album a progetto con “80 – buon compleanno Ivan” (live in Teramo): «Sono molto contento di tornare al Tenco, sta diventando una bellissima abitudine. Stasera canterò un brano e mi piacerebbe fare una sorpresa al pubblico a riguardo. Dall’inizio ho sentito una dimostrazione d’affetto immensa durante i miei concerti. Ho fatto due tournée che mi hanno dato tantissime soddisfazioni, facendomi capire che papà ha ancora un posto nel cuore di tutti. Questo premio è la ciliegina sulla torta, non avrei potuto chiedere di più».

Subito dopo prende la parola Emma Nolde, premiata per la migliore canzone singola con “Quello che deve essere sarà”: «Ritornare qui è bellissimo, è una grande responsabilità. Stasera porterò canzoni mie, soltanto con chitarra e voce, perché voglio che il testo e le parole dei brani arrivino ancora di più. A oggi sto scrivendo già tante canzoni nuove che mi rendono molto felice e spero che il pubblico le apprezzerà».

La parola è passata poi ad Avincola, targa per il miglior album di interprete con “Avincola canta Carella”: «Insieme ai miei musicisti decisi di fare dei concerti su Enzo Carella, perché scoprimmo che ci sono tantissime persone che lo amano. Abbiamo creato questo disco in presa diretta, anche improvvisando, con molta gioia, e con l’obiettivo di far riscoprire questo grande artista. Vorrei fare un invito oggi: siate curiosi. Dobbiamo ricordare che in Italia abbiamo avuto dei bravissimi cantautori che purtroppo sono finiti nel dimenticatoio; la curiosità può aiutarci a riscopirli. Ho deciso di omaggiare Carella perché penso che lui sia stato un innovatore. Molte canzoni restano in superficie, mentre quando ascolto Carella trovo che i suoi testi attraversino le fantasie di molte persone».

L’intensità si alza con l’intervento di Carmen Consoli, che si aggiudica il riconoscimento per il miglior album in dialetto con “Amuri luci”: «Il nome del mio brano “Amuri luci” è composto da due parole: “amore”, che non crea profitto, ma può generare un meraviglioso circolo vizioso, e “luce”, come conoscenza. Il risultato è un connubio tra sapere e conoscenza in grado di alimentare l’amore».

Riflessioni profonde anche da parte di Caparezza, trionfatore con “Orbit Orbit” nella categoria miglior album in assoluto: «Sono stato accolto nel tempio del cantautorato nonostante il mio modo di scrivere, e ne sono molto onorato. Inizialmente mi sono innamorato del rap, ma negli anni mi sono avvicinato talmente tanto anche ad altri generi musicali che ho scelto di fare un mix. Ritorno sul tema della curiosità, perché credo che quest’ultima debba riguardare tutti nella vita, in quanto un uomo senza curiosità è un uomo già morto; la curiosità è un dovere morale per me, ed è anche alla base dell’empatia: se c’è curiosità nei confronti degli altri, riusciamo a metterci nei loro panni e a empatizzare».

A chiudere il giro dei premiati è Piji, vincitore per la migliore opera prima: «Nel mio percorso ho fatto molti singoli, molti concerti, ma mai un vero disco, in quanto il mondo della discografia è molto complesso. Sono contento, però, perché finalmente sono arrivato a fare il disco come lo volevo io. Il senso del titolo del mio disco è un messaggio, attraverso il quale stasera racconteremo un mondo fiammeggiante».