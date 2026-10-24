Da Avitabile a Fabri Fibra e Frankie hi-nrg, l’atto finale del Premio Tenco tra storia, rivalsa e contaminazioni

Sanremo. Dopo il successo e le grandi emozioni suscitate dalle prime due serate, il ricco e inteso calendario del Premio Tenco 2026 si prepara a giungere al termine. Questa mattina, nella storica location vista mare della sede del Club Tenco, si è svolta la consueta conferenza stampa con gli artisti che questa sera, a partire dalle 21, calcheranno il palco del teatro Ariston.

A condurre l’ultimo appuntamento della rassegna sarà la giornalista e conduttrice radiofonica Silvia Boschero. Un cast d’eccezione chiuderà questa edizione: sul palco saliranno i Premi alla Carriera Enzo Avitabile, Frankie hi-nrg, e Max Manfredi; il Premio all’Operatore Culturale Cesare Bermani; il chitarrista argentino Juan Carlos “Flaco” Biondini (insignito del Premio Yorum), oltre a Fabri Fibra, e alle cantautrici Claudia Crabuzza e Giulia Mei.

Ad aprire gli interventi della mattinata è stata Giulia Mei, che stasera porterà sul palco una ventata di energia: «Ho passato anni, nella mia cameretta, a studiare i cantautori come Guccini e De André. Io sono sempre stata una ragazzina curiosa e mi piacevano tanto le parole. Infatti, appena ho imparato a scrivere, ho iniziato a comporre poesie. Poi, pian piano, anche grazie alla scuola e a una mia maestra in particolare, ho scoperto la musica e il cantautorato, un mondo che mi piaceva e che mi raccontava».

La giovane cantautrice ha anche ricordato il suo impegno sociale: «Quest’estate sono stata in Senato a parlare del tema della libertà: io penso che la storia si riscriva con una sana rabbia che ci porta a non sentirci più a nostro agio nelle dinamiche in cui viviamo, e che ci mette in movimento, anche nella musica. Perché la musica racconta la realtà e ognuno, con la sua musica, può fare quello che vuole. Questa sera all’Ariston proporrò un piccolo estratto del mio album “Della musica non ci ho capito niente”. Apriremo la serata con un bel po’ di energia».

A seguire è intervenuto Enzo Avitabile, terzo Premio alla Carriera di questa edizione, che ha ripercorso le tappe del suo viaggio umano e artistico: «Io ho fatto un percorso musicale di cui, la prima parte, è stata dedicata alla musica che ascoltavo da ragazzo al juke-box: sognavo di incontrare i protagonisti che ascoltavo e di diventare anche io un musicista, di entrare in quel sistema. A seguire, ho scelto di fare una “disamericanizzazione” del linguaggio, recuperando le nostre melodie con testi in un napoletano che potesse posizionarsi nel mondo. Oggi sono qui con grande emozione e con la volontà di continuare a “musicalizzare” tutti i territori. A me è piaciuto recuperare tutte le forme della musica per crearne di nuova».

Per l’esibizione di questa sera, Avitabile promette un ritorno all’essenziale: «Ho scelto di esibirmi ritornando alla fonte: sul palco ci sarò io, la mia chitarra e pochi altri strumenti, con dei testi che hanno l’obiettivo di sfidare il nostro nemico storico: la retorica. Canterò “Don Salvatò”, una ninna nanna in swahili, un brano in un dialetto di duemila anni fa e una tammurriata dal titolo “Napoli nord”».

Spazio poi alla memoria e all’impegno civile con Cesare Bermani, insignito del Premio all’Operatore Culturale: «Io sono soprattutto uno storico del movimento operaio e della Resistenza. E soffro moltissimo, perché ad oggi quasi nessuno se ne occupa più. Mia mamma era partigiana, mentre mio padre era socialista e sapeva fare di tutto: è stato parlamentare, senatore, sindaco di Novara ed era anche un pianista jazz. Questa figura di mio padre mi ha messo nelle condizioni di trovare la mia strada. Oltre a una vita da sportivo, ho fatto anche una vita da militante».

Accolto con grande affetto anche Max Manfredi, un altro dei prestigiosi Premi alla Carriera di quest’anno, che ha riavvolto il nastro dei ricordi: «La prima volta al Tenco per me è stata nel 1985, quando, grazie a una mia compagna di università che mi spronò, mandai la mia musica ad Amilcare Rambaldi. Stasera proporrò “Il regno delle fate”, “La fiera della Maddalena”, “Il morale delle truppe” e “Il negro”, inteso come il modo in cui anni fa in Francia indicavano la figura del ghostwriter, di chi scrive al posto di un altro».

L’attenzione si è poi spostata sul linguaggio rap con Frankie hi-nrg, quarto Premio alla Carriera del 2026: «Io faccio rap, e quando partecipai al Tenco nel ‘97 incontrai Guccini, che mi disse apertamente che il rap non gli piaceva. Poi cambiò idea e ne divenne, anzi, un sostenitore. Il rap in Italia è la modalità espressiva più diffusa, è il genere musicale che, nel crescere, ha finito per influenzare tutti gli altri generi musicali, contaminandoli. E continua a essere una bizzarra creatura sempre in evoluzione. Stasera eseguirò delle canzoni con la formula voce e batteria, per restituire il focus ai testi».

A fargli da eco è stato l’attesissimo intervento di Fabri Fibra, protagonista di una prima volta speciale a Sanremo: «Questa per me è la prima volta a Sanremo. Io sono cresciuto con la musica di Frankie hi-nrg, lui è stato tra i pionieri del rap. E se io sono qui oggi, vuol dire che qualcosa di buono questo genere musicale lo ha fatto. Sono sempre stato affascinato dal rap perché mi piace questo senso di rivalsa che si nasconde dietro le parole. Ritornando a Francesco Guccini, io feci una strofa davanti a lui e mi disse: “Bravo!”».

La conferenza, infine, si è conclusa con la presenza del Premio Yorum Juan Carlos “Flaco” Biondini, il quale ha parlato della condizione sociale vissuta oggi nel suo paese, l’Argentina, e della conduttrice della serata Silvia Boschero.