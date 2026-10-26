Crollo del rudere a Buggio, sindaco indagato: «Ho fatto il possibile»

Pigna. «Da sindaco ho fatto il possibile per risolvere un problema che andava avanti dagli anni Cinquanta dello scorso secolo. Ho riunito anche i proprietari, che però non sono mai riusciti a trovare un accordo tra di loro». A dichiararlo è Roberto Trutalli, il primo cittadino di Pigna, indagato nella sua veste di rappresentate legale del Comune per il crollo di un rudere nel cuore di Buggio. Erano le 4 del mattino del 22 ottobre 2024, quando l’edificio in pietra, alto cinque piani, crollò all’improvviso, danneggiando le abitazioni adiacenti e riempiendo il borgo di macerie.

«Per sgomberare i detriti e mettere in sicurezza l’area come Comune abbiamo speso 80 mila euro – spiega Trutalli – E nessuno fino ad ora ci ha rimborsato un centesimo».

Quel giorno, il sindaco fu tra i primi ad accorrere sul luogo del disastro, che fortunatamente non provocò vittime né feriti. «Se avessimo dovuto mettere noi in sicurezza lo stabile prima che crollasse – aggiunge – Sarebbero stati necessari dai 200 ai 300 mila euro». Un importo impensabile per un comune come Pigna. Soprattutto perché l’edificio ha dieci comproprietari che si sarebbero invece dovuti sobbarcare le spese, come imposto proprio dall’ordinanza firmata dallo stesso Trutalli nel 2021.

E proprio il sindaco, il giorno del crollo, rivolse un duro appello contro lo Stato, colpevole di aver abbandonato le aree interne: «Viviamo in una situazione di disagio e abbandono completo – aveva dichiarato quel 22 ottobre di due anni fa – Non è una vergogna? Non abbiamo neanche il telefono. Come si fa a vivere oggi senza neanche la copertura telefonica? Questa notte non riuscivamo neanche a chiamare i soccorsi».

In quell’occasione, il primo cittadino aveva parlato di «crollo annunciato: «Fortunatamente è successo di notte, siamo stati fortunati, altrimenti ora dovremmo piangere qualche vittima», aveva detto.