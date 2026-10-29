Costarainera festeggia Halloween: giochi, zucche decorate e dolcetto o scherzetto tra i caruggi

Costarainera. Le vie e i caruggi di Costarainera si preparano a tingersi dei colori di Halloween per una festa all’insegna dell’allegria, della creatività e del divertimento. L’appuntamento è per il 31 ottobre, con un programma di attività che prenderanno il via all’ora di pranzo e proseguiranno fino a sera.

L’evento è promosso dall’associazione culturale «Quelli del Geco» con il sostegno dell’amministrazione comunale, che ha accolto le iniziative dei giovani del paese, confermando l’attenzione rivolta ai più piccoli. Per offrire momenti di svago gratuiti e sicuri, il comune ha favorito la presenza di strutture gonfiabili e di un food truck dedicato al ristoro dei partecipanti.

Il programma inizierà alle 12 con l’apertura del servizio di ristorazione, mentre dalle 14 saranno disponibili i giochi per i bambini. Alle 16 è previsto il ritrovo in piazza con la merenda offerta dai «Gechi» e la consegna delle zucche decorate, che potranno essere portate da casa per l’esposizione.