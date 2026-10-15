Corso Mazzini, giù la vecchia pensione: al suo posto sei alloggi fronte mare

Sanremo. Un altro tassello si aggiunge alla trasformazione immobiliare del levante cittadino. Il Comune di Sanremo ha appena rilasciato il permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione con ampliamento dell’edificio di corso Giuseppe Mazzini 207, storico immobile affacciato sull’Aurelia e a pochi passi dalle spiagge, per anni legato a una funzione turistico-ricettiva ormai esaurita.

L’atto del settore Imprese e Territorio, servizio Sue-Edilizia privata, riguarda la pratica 1854/2022, avviata con istanza protocollata il 19 novembre 2022. Si tratta di uno stabile conosciuto nella zona, già pensione turistica oltre vent’anni fa, posizionato alle spalle dell’ex capolinea della Brezza di Riviera Trasporti. Una struttura che aveva terminato la propria gestione dopo un periodo di crisi, finendo poi nel circuito bancario prima di essere rivenduta. Oggi la proprietà è in capo all’impresa Silvano di Sanremo, pronta ad avviare già in settimana i lavori per una completa operazione di demolizione e ricostruzione.

Il nuovo intervento prevede la realizzazione di sei alloggi residenziali, per la maggior parte bilocali, serviti da garage interrati. Il valore dell’investimento è stimato intorno al milione di euro. Non un’operazione di grandissime dimensioni, ma significativa per collocazione e valore simbolico: un ex edificio ricettivo trasformato in residenziale in una delle porzioni più appetibili del litorale sanremese, di fronte alle spiagge.

Corso Mazzini, zona di pregio affacciata sul mare dei Tre Ponti, sta vivendo una stagione di fermento. Nuove operazioni immobiliari, recuperi di strutture abbandonate e investimenti privati stanno interessando un tratto per anni in bilico tra potenzialità turistica e situazioni di degrado conclamato. In questo quadro si inserisce, a La Brezza, anche la vicenda dell’ex capolinea Riviera Trasporti. L’immobile, collocato nello stesso asse urbano, era stato aggiudicato a un imprenditore piemontese due anni fa consentendo a Rt di incassare circa 300 mila euro. Un’operazione non enorme nei numeri, ma indicativa di un mercato tornato a guardare con attenzione al patrimonio costruito lungo corso Mazzini, soprattutto quando si tratta di immobili prossimi al mare e alla ciclabile.

Sempre lungo l’asse resta centrale la storia del Parco Hotel, una delle ferite più evidenti del levante cittadino. Dopo decenni di incuria e degrado, la struttura ricettiva abbandonata è rientrata in un percorso di rinascita. Anche in questo caso il tema è lo stesso: contenitori immobiliari usciti da tempo dal circuito produttivo che tornano a essere oggetto di interesse, in una zona dove la vicinanza alle spiagge e alla nuova mobilità costiera pesa sempre di più nelle scelte degli investitori.

Più vicino al fronte mare, il progetto del ristorante di nuova costruzione e della surf station affacciati su mare e ciclabile indica un’altra possibile evoluzione dell’area: non solo residenza, ma servizi legati alla spiaggia, alla mobilità dolce e a una fruizione più contemporanea del litorale. È un modello diverso rispetto alla vecchia edilizia cresciuta lungo l’Aurelia: attività leggere, rivolte al mare, capaci di dialogare con la pista ciclabile e con un turismo più sportivo e giornaliero. A completare il quadro c’è anche l’intervento in strada Tre Ponti, parallelo all’inizio di corso Mazzini. Risalente al 2021, il progetto prevede una nuova palazzina al posto dell’ex autorimessa, in una posizione parallela all’imbocco del tratto più appetibile del levante. Anche qui, un volume dismesso o sottoutilizzato lascia spazio a nuova residenza. I lavori sono in corso.

La nuova operazione al civico 207 si colloca quindi dentro un fenomeno più ampio. Da un lato il ritorno dell’interesse immobiliare su edifici per anni sottoutilizzati o usciti dal mercato turistico tradizionale. Dall’altro il tema, sempre più attuale a Sanremo, del passaggio dal ricettivo al residenziale, già emerso nel dibattito sugli ex alberghi e sugli svincoli alberghieri. Un nodo che tocca anche strutture ancora in attività, come il caso più recente alla Vesca, sempre in corso Mazzini, dell’hotel Montecarlo.