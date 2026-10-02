Cordoglio a Ventimiglia per la morte di Luciano Zuppardo

Ventimiglia . Si è spento improvvisamente, a seguito di un malore, Luciano Zuppardo , 52 anni. Molto conosciuto e benvoluto a Ventimiglia, dove lavorava come operatore ecologico, Zuppardo lascia la moglie Patrizia, i figli Giulia e Federico, il suo adorato cagnolino Teo (nella foto con lui) e tutte le persone che gli volevano bene.

La notizia della morte dell’uomo è ben presto trapelata in città, lasciando attoniti e distrutti dal dolore parenti, amici, colleghi e conoscenti. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, non dimenticherà il suo sorriso gentile e la sua bontà.