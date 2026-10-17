Cooperazione italo-francese, la Polizia arresta un latitante a Ventimiglia

Ventimiglia. Era ricercato in Italia per scontare una pena residua di quasi sette anni di reclusione, ma è stato individuato grazie alla collaborazione tra la Polizia di Stato italiana e la Police aux Frontières francese. Un cittadino italiano di origini magrebine, destinatario di un provvedimento definitivo di esecuzione della pena, è stato estradato in Italia e preso in carico dalla Polizia di frontiera di Ventimiglia al valico di Ponte San Luigi.

L’uomo deve espiare una pena residua complessiva di 6 anni, 10 mesi e 25 giorni di reclusione, in relazione a condanne irrevocabili per reati commessi nel territorio del Trapanese, sia in concorso con altre persone sia individualmente. Il cumulo delle pene riguarda diversi reati, tra cui rapina aggravata in concorso, violenza privata, lesioni personali colpose in concorso, violazioni in materia di sostanze stupefacenti e guida senza patente.

La sua individuazione è stata possibile grazie alla condivisione di informazioni tra le autorità italiane e francesi, che ha consentito di localizzare il ricercato e attivare le procedure necessarie per la sua consegna alle autorità italiane.

L’operazione si inserisce nel quadro del rafforzamento dei controlli e della vigilanza nell’area di confine, disposto dalla Direzione centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere e dal prefetto di Imperia, Antonio Giaccari, nell’ambito delle determinazioni assunte dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’obiettivo è intensificare il presidio dei valichi e contrastare i fenomeni di criminalità transfrontaliera.