Cooperazione europea e diritti: Sanremo incontra la rappresentanza svedese per il progetto “BOUNDLESS”

L’incontro ha rappresentato un primo momento di confronto: è stata l’occasione per fare il punto sulle attività già avviate e sui prossimi appuntamenti del progetto

Sanremo. Si è svolto ieri, nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, un tavolo tecnico-operativo dedicato a BOUNDLESS – Senza confini, i diritti che uniscono l’Europa, progetto europeo finanziato nell’ambito del programma CERV – Citizens, Equality, Rights and Values, che vede il Comune di Sanremo nel ruolo di capofila.

All’incontro hanno preso parte la consigliera comunale Desirèe Negri, il segretario generale Monica Di Marco, la dirigente del settore Turismo, Cultura e Progetti Europei Rita Cuffini e il funzionario Cecilia Garzo, la dirigente del Settore Servizi sociali Simona Donati, la project manager Lisa Leone, nonché il fisioterapista svedese Davide Azzalin, insieme alla rappresentanza svedese presente in città.

L’incontro ha rappresentato un primo momento di confronto: è stata l’occasione per fare il punto sulle attività già avviate e sui prossimi appuntamenti del progetto e, allo stesso tempo, per mettere a confronto esperienze, competenze e buone pratiche nei settori della salute, della prevenzione, della riabilitazione, della formazione e dello sviluppo territoriale.

Il tavolo ha dato vita ad un confronto partecipato tra i presenti, con uno scambio di esperienze e prospettive utile a rafforzare le relazioni tra i territori e ad individuare possibili ambiti di collaborazione futura: un approccio che rispecchia uno degli obiettivi centrali di BOUNDLESS, ovvero creare occasioni di incontro tra realtà di Paesi diversi e costruire una rete di cooperazione capace di proseguire anche oltre le singole iniziative del progetto.

La collaborazione con la Svezia costituisce, infatti, una delle dimensioni internazionali di BOUNDLESS: il percorso proseguirà nei prossimi mesi con due appuntamenti importanti quali il seminario internazionale dedicato al tema cruciale dello stress lavoro-correlato e della sua prevenzione (23 ottobre, Villa Nobel), la ciclopedalata transfrontaliera da Imperia a Nizza accompagnata da un seminario conclusivo (24 ottobre, Imperia-Nizza), fino all’incontro previsto a Lund dedicato alla condivisione dei risultati, allo scambio di buone pratiche e alla progettazione delle successive attività (primavera 2027)