Peccati di Gola 2026: anche Coop Liguria sarà a Mondovì con produttori, degustazioni e laboratori

Degustazioni con Teo Costa e Fattorie Fiandino, incontri sulla sostenibilità delle filiere locali e laboratori gratuiti per bambini: la Cooperativa porta al festival il suo impegno per la valorizzazione delle produzioni del territorio.

A Peccati di Gola 2026, Coop Liguria sarà presente con uno stand dedicato alla valorizzazione delle produzioni locali, ospitando due realtà piemontesi: Teo Costa, azienda vitivinicola di Castellinaldo, e Fattorie Fiandino, produttore di formaggi con sede a Villafalletto. I visitatori potranno conoscere e degustare i loro prodotti, mentre un talk previsto per sabato 31 ottobre alle 16.30 approfondirà i temi della qualità e della sostenibilità delle filiere locali.

Spazio anche ai più piccoli con “Chi aiuta Mago Filippo?”, laboratorio sensoriale gratuito in programma domenica 1° novembre alle ore 11, 14 e 15. Attraverso esperienze legate al cibo, i bambini saranno coinvolti in un percorso di 45 minuti per aiutare il mago a recuperare i cinque sensi. L’attività fa parte di Saperecoop, il progetto con cui Coop Liguria propone ogni anno percorsi didattici gratuiti alle scuole di ogni ordine e grado.

Una cooperativa al servizio dei consumatori e del territorio

Presente in Liguria e nel Basso Piemonte con oltre 50 punti vendita, 2.700 occupati e più di 400.000 soci, Coop Liguria è una cooperativa di consumatori che punta a garantire qualità, sicurezza e convenienza, promuovendo al tempo stesso un modello di sviluppo attento alle persone e all’ambiente. La responsabilità sociale è parte integrante della sua missione: dall’educazione dei giovani al consumo consapevole alla tutela ambientale, dalla promozione della cultura e della solidarietà al sostegno delle produzioni e delle tradizioni locali. La collaborazione con i produttori è uno degli strumenti attraverso cui la Cooperativa porta avanti questo impegno. L’obiettivo è valorizzare le caratteristiche dei prodotti, sostenere le imprese anche attraverso la condivisione di competenze ed esperienze e promuovere standard qualitativi elevati, favorendo filiere capaci di remunerare adeguatamente tutti i soggetti coinvolti.

Per dare visibilità alle produzioni del territorio, Coop Liguria dedica loro spazio nei propri punti vendita e organizza iniziative specifiche, come l’Expo dei produttori liguri, che si svolge ogni anno a Genova e coinvolge anche imprese del Monregalese, dell’Ovadese e della Lunigiana. Nel 2026 la Cooperativa ha inoltre inaugurato un punto vendita interamente dedicato alle produzioni del territorio nell’area rigenerata del Waterfront di Genova, riqualificata su progetto di Renzo Piano.

La presenza a Peccati di Gola si inserisce in questo percorso: un’occasione per avvicinare il pubblico ai produttori, raccontare il valore delle filiere locali e trasmettere, anche attraverso attività rivolte ai bambini, una maggiore consapevolezza del cibo e delle sue origini.