Contrasto infiltrazioni criminalità organizzata, sottoscritto protocollo tra Prefettura e Rivieracqua

Imperia. Nella giornata del 28 ottobre la Prefettura di Imperia e la Società Rivieracqua S.p.A. hanno sottoscritto un Protocollo di “partenariato pubblico-privato” per la prevenzione e il contrasto del fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività inerenti al settore idrico svolte dalla Società del gruppo Acea, in attuazione del Protocollo quadro nazionale siglato il 19 luglio 2023 dal Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e dall’Amministratore delegato e Direttore Generale di Acea.

Alla firma erano presenti il Prefetto della provincia di Imperia, Antonio Giaccari, l’amministratore delegato di Rivieracqua S.p.A., Giuseppe Testa, il presidente di Rivieracqua S.p.A, Giuseppe Torno, e il responsabile della Struttura Security del Gruppo Acea S.pA., Domenico Vozza quale referente centrale dell’attuazione del Protocollo.

Il Prefetto ha espresso il proprio apprezzamento per l’iniziativa sottolineando l’importanza dei Protocolli di sicurezza e legalità «Quali strumenti strategici volti a promuovere una sempre più efficace sinergia tra le Istituzioni e gli attori del sistema economico e produttivo del territorio, nell’ottica di un progressivo potenziamento dell’azione di prevenzione e contrasto ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e per la tutela delle infrastrutture pubbliche».

L’iniziativa costituisce un’importante occasione per consolidare l’impegno congiunto delle Istituzioni e della Società Rivieracqua nel perseguire il potenziamento dei sistemi di monitoraggio e dei presidi amministrativi funzionali alla prevenzione dei rischi di condizionamento criminale, della tutela dei lavoratori e delle infrastrutture pubbliche. Gli ambiti di intervento oggetto dell’intesa riguardano la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di illegalità nel settore degli appalti, nonché il rafforzamento delle attività di vigilanza e di controllo dell’intera filiera contrattuale al fine di consentire la più ampia tutela dalle condotte illecite suscettibili di compromettere la correttezza, la trasparenza e l’integrità dell’azione amministrativa nei rapporti tra operatori economici.