Conio si congeda da sindaco, Cerri candidata

Taggia. Mario Conio chiude dopo dieci anni la propria esperienza da sindaco e ufficializza la candidatura di Chiara Cerri alla guida del gruppo civico uscente in vista delle amministrative del 2027. L’annuncio è arrivato questa mattina nel corso della conferenza stampa convocata in Comune.

«Il mio percorso da sindaco finisce con la scadenza del mio secondo mandato», ha annunciato Conio, sciogliendo definitivamente la riserva sul possibile terzo mandato. «Abbiamo incominciato dieci anni fa. Oggi accanto a me ci sono Chiara Cerri ed Espedito Longobardi, che sono stati i miei vicesindaci. Il mio auspicio è che si chiuda un capitolo, ma che se ne apra un altro. Un progetto che deve proseguire, naturalmente, con Chiara Cerri quale candidata sindaco del nostro gruppo civico».

Prima dell’annuncio, Conio ha voluto ripercorrere anche il significato personale dei dieci anni trascorsi alla guida della città, ricordando Mauro Albanese, presente alla conferenza stampa: «Ci tenevo che ci fosse Mauro Albanese, che dieci anni fa mi consegnava la campanella del Comune in un momento simbolico estremamente importante».

Poi il ricordo delle proprie aspirazioni e del legame con Taggia: «Fare il sindaco del mio Comune è stato un traguardo di vita. Da bambino sognavo di fare il sindaco, quando il primo cittadino era il papà di Chiara Cerri. Ci vuole coraggio per mettersi in gioco per la propria comunità. Non c’è onore più grande che fare il sindaco della propria città».

«Sono stati dieci anni estremamente intensi, che mi hanno dato moltissimo ma che hanno comportato anche grandissimi sacrifici», ha aggiunto. «Condividere i problemi di una comunità ti segna: ciascuno ha i propri problemi, mentre il sindaco deve farsi carico anche di quelli di tutti gli altri concittadini».

Per Chiara Cerri, dunque, comincia ufficialmente la corsa verso le amministrative del 2027. Una candidatura che nasce nel segno della continuità con l’esperienza Conio, ma alla quale la consigliera regionale vuole affiancare anche un rinnovamento della squadra. «Siamo stati al fianco di Mario Conio, insieme a Espedito Longobardi, perché condividevamo una visione comune», ha spiegato Cerri. «Vogliamo dare continuità a questo progetto ma, allo stesso tempo, introdurre un rinnovamento nelle persone che ci accompagneranno. Mario mi ha insegnato molto: sotto la sua guida ho capito cosa significhi essere un amministratore pubblico. Poi è arrivata anche l’esperienza in consiglio regionale».

Un passaggio, quello regionale, che Cerri considera parte integrante del patrimonio da mettere ora a disposizione della propria città. «Ho già parlato con il presidente della Regione Marco Bucci. Vorrei mettere a frutto il mio modo di lavorare, basato sulla squadra, non soltanto in Regione ma anche in Comune. Adesso, però, l’obiettivo è concludere nel migliore dei modi il mandato amministrativo in corso e poi pensare al futuro».

Accanto a lei, durante l’annuncio, anche il vicesindaco Espedito Longobardi, altro nome che negli ultimi mesi era stato indicato tra i possibili successori di Conio. «Voglio ringraziare Mario per il grande insegnamento che mi ha dato in questi anni come amministratore», ha detto Longobardi. «Il nostro progetto prevedeva fin dall’inizio una staffetta tra Mario e Chiara. Io mi considero un uomo di strada e spero di poter continuare a fare l’assessore, mantenendo quel ruolo di collegamento tra il territorio e gli uffici comunali».

Chiusa la partita della candidatura, per Conio resta ora da completare l’ultimo tratto di mandato. E sono proprio le opere ancora in corso a rappresentare il punto sul quale il sindaco intende concentrare i prossimi mesi. «Siamo stati uno dei Comuni che ha saputo cogliere meglio le opportunità di finanziamento», ha rivendicato. «Abbiamo realizzato due nuove scuole e investito oltre sei milioni di euro nella messa in sicurezza degli istituti scolastici. Oggi possiamo dire che i ragazzi di Taggia frequentano aule sicure».

Tra i dossier più importanti resta Park24, il grande intervento sull’ex area ferroviaria di Arma. «Era considerato un problema irrisolvibile e invece, con tantissima fatica e restando pienamente coerenti con ciò che avevamo promesso, siamo riusciti a sbloccarlo», ha sottolineato Conio. «Il mio obiettivo è arrivare alla primavera vedendo realizzata la maggior parte possibile di un’opera che sento particolarmente mia. Ci sarà tempo per fare un bilancio definitivo di questi dieci anni, ma credo che l’eredità principale che lasciamo sia anche un metodo: bisogna avere il coraggio di affrontare qualche disagio quando dietro c’è una visione più ampia dello sviluppo della città».

E dopo il Comune? Su questo Conio non indica, almeno per ora, una nuova destinazione politica. Anzi, tiene a chiarire che il passaggio di consegne dovrà essere reale. «Non voglio essere invadente. Resterò a disposizione del gruppo, ma sicuramente non mi candiderò come consigliere comunale. Chiara dovrà avere totale autonomia», ha spiegato.

Quanto al proprio futuro, il sindaco lascia ogni scenario aperto, senza nascondere però quanto sia difficile immaginare un incarico capace di avere lo stesso peso personale. «Credo che non ci sia niente di meglio che fare il sindaco della propria città. Tutto il resto, per me, viene dopo. Ci sono stati momenti terribili, come il Covid, e altri estremamente positivi, che ti arricchiscono moltissimo. Non è semplice staccare la spina, ma condivido una frase della sindaca Silvia Salis: le istituzioni non ci appartengono, noi siamo soltanto amministratori pro tempore».

Cerri, dal canto suo, ha chiarito anche il rapporto tra la candidatura a sindaco e il proprio attuale incarico in Regione. «In questi mesi continuerò naturalmente a lavorare in Consiglio regionale. Se sarò eletta sindaco scatterà l’incompatibilità e a quel punto mi dimetterò da consigliera regionale», ha spiegato. «Marco Bucci appoggia la mia scelta, anche perché nessuno meglio di lui sa cosa significhi fare il sindaco e quanto sia importante questo ruolo per la propria comunità. Taggia è casa mia». Il passaggio successivo riguarda ora il perimetro politico attorno alla candidatura Cerri. Conio ha lasciato intendere che il confronto con le forze del centrodestra è già avviato e che sul nome della consigliera regionale esiste un quadro di sostanziale condivisione.

«Siamo arrivati a oggi perché ritenevo fosse mia responsabilità preparare questo passaggio: comunicare la mia scelta di fermarmi e sostenere Chiara, confrontandomi anche con gli amici e con le forze politiche che in questi anni ci hanno sostenuto», ha spiegato. «Direi che c’è una condivisione da parte delle forze del centrodestra, area alla quale anche noi facciamo riferimento, pur mantenendo l’identità civica del nostro gruppo». Resta poi l’incognita Lorenzo Barla. Il possibile ritorno in campo dell’ex sindaco è una delle ipotesi che hanno animato maggiormente il dibattito politico degli ultimi mesi, anche se finora non si è tradotto in una candidatura ufficiale.

Conio non chiude alcuna porta, ma mette un punto fermo: il candidato del gruppo uscente è da oggi Chiara Cerri. «Chi fa politica non deve essere autoreferenziale. Il nostro gruppo rappresenta il fulcro del progetto, ma deve essere capace di aprirsi a chiunque abbia voglia di confrontarsi con noi», ha chiarito. «Che si tratti di Lorenzo Barla o di altri interlocutori. Ma partiamo da un dato che oggi è inoppugnabile: il nostro candidato sindaco si chiama Chiara Cerri. Con Lorenzo, che è un amico di vecchia data, non ci sono stati contatti ufficiali».

Ed è proprio l’investitura ricevuta oggi che permetterà adesso alla candidata di aprire formalmente la fase del confronto. «Siamo in un Comune medio-piccolo e credo che questo imponga di andare oltre le appartenenze politiche», ha concluso Cerri. «Il mio obiettivo è amministrare bene Taggia. Da oggi ho un’investitura ufficiale che mi permette di confrontarmi con tutte le altre realtà cittadine, rappresentando un gruppo forte, che ha un’esperienza amministrativa e idee chiare».