Confronto sulle priorità per il futuro della città, Confesercenti Sanremo incontra sindaco Mager e la giunta

«Per noi è fondamentale mantenere aperto un dialogo costante con l’amministrazione, affinché le esigenze di commercianti, operatori turistici e imprese possano trovare spazio nella programmazione»

Sanremo. Si è svolto questa mattina l’incontro tra i referenti di categoria di Confesercenti Sanremo, il sindaco Alessandro Mager e diversi assessori della giunta comunale, dedicato al tema generale del rilancio economico della città dei fiori.

Fortemente voluto da Confesercenti per portare all’attenzione dell’amministrazione locale le istanze raccolte dagli associati e dal sistema delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi.

«Sanremo, forte della propria vocazione turistica internazionale e della presenza di importanti attrattori, dal Casinò al Festival della Musica , dalle strutture sportive al porto e alla pista ciclabile, deve poter rafforzare il proprio posizionamento competitivo, in un contesto geografico di eccellenza grazie alla vicinanza con Costa Azzurra e Principato di Monaco.

L’attuale forza del brand Sanremo deve essere sviluppato con nuovi progetti di sviluppo e crescita, con la necessità di una maggiore programmazione e di una vision strategica condivisa, capace di valorizzare le opportunità offerte dalla dimensione europea , costruendo nuove sinergie.

La forza economica del turismo è il volano per il settore commerciale, ma la città ha bisogno di crescere in termini di infrastrutture pubbliche e private , di servizi ai cittadini e ai turisti. Non possiamo prescindere di avere un link diretto con l’aeroporto di Nizza, chiarire in modo definitivo il futuro dei due porti e pensare di prevedere collegamenti via mare.

Abbiamo evidenziato la assoluta necessità di progettare nuove aree parcheggio sia a ponente che a levante, per sopperire alla attuale carenza di parcheggi per auto e bus turistici, con l’ipotesi di nuovi spazi pubblici in aree reperibili alle porte della città.

Abbiamo chiesto un’attenzione è stata dedicata anche alla pista ciclabile, per la quale Confesercenti ha evidenziato la necessità di costruire una visione unitaria con tutti i Comuni da Ospedaletti ad Andora.

Nel confronto sono stati inoltre affrontati i temi della riqualificazione e del futuro di alcune aree strategiche della città, tra cui Piazza Colombo, Corso Trento Trieste, il Lungomare Vittorio Emanuele II, il Porto Vecchio, Porto Sole e la Vecchia Stazione, insieme alla valorizzazione degli impianti sportivi, dal Golf al Campo Ippico fino al Palazzetto dello Sport, e alla necessità di nuovi servizi pubblici.

Un capitolo particolarmente importante ha riguardato la convenzione Rai e il Festival di Sanremo, rispetto alla quale Confesercenti ha espresso forte attenzione per le prospettive future e per la tutela di un patrimonio economico e turistico di primaria importanza per la città e per l’intero territorio.

Sul fronte del turismo, è stata evidenziata la necessità di rafforzare la ricettività alberghiera, anche attraverso il rinnovo degli strumenti di pianificazione urbanistica adeguati ai nuovi standard e capaci di favorire nuovi investimenti.

Non sono mancati i temi legati alla quotidianità delle imprese: il trasporto pubblico e Riviera Trasporti, così come la situazione della rete idrico-fognaria e Rivieracqua, rappresentano secondo Confesercenti criticità che incidono sull’operatività delle attività e sull’immagine complessiva della città. Un confronto concreto, che guarda al futuro e rilanci Sanremo in un contesto attuale positivo ma che deve essere potenziato.

Confesercenti Sanremo esprime soddisfazione per il confronto avvenuto questa mattina e per le risposte ricevute dall’Amministrazione comunale sulle diverse problematiche sottoposte, frutto delle segnalazioni e delle esigenze raccolte dagli associati sanremesi».

«Abbiamo apprezzato la disponibilità del Sindaco Mager e della Giunta al confronto e l’attenzione dedicata alle istanze del mondo delle imprese – sottolinea Confesercenti Sanremo –. Per noi è fondamentale mantenere aperto un dialogo costante con l’amministrazione, affinché le esigenze di commercianti, operatori turistici e imprese possano trovare spazio nella programmazione della città.

«Confesercenti ringrazia il Sindaco Alessandro Mager e la giunta comunale per la disponibilità e per il confronto costruttivo.

L’associazione ha fissato un aggiornamento sulle indicazioni espresse dal Sindaco entro la fine di novembre, quando verranno riprese le questioni già discusse .