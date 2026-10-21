Confronto mirato, Confcommercio Sanremo incontra gli assessori comunali

Nell’ambito di un percorso volto ad affrontare le criticità del territorio e individuare soluzioni concrete a sostegno delle imprese e del rilancio della città

Sanremo. A seguito di quanto stabilito in occasione dell’incontro del 29 settembre con il sindaco Alessandro Mager e la giunta comunale, la Confcommercio di Sanremo ha iniziato ad incontrare i singoli Assessori, nell’ambito di un percorso di confronto mirato, volto ad affrontare le criticità del territorio e individuare soluzioni concrete a sostegno delle imprese e del rilancio della città.

Come concordato con Sindaco e Giunta, hanno preso il via gli incontri dedicati ai singoli assessori, con l’obiettivo di approfondire in maniera specifica le problematiche di competenza di ciascun assessorato, condividere le esigenze del tessuto economico cittadino e individuare possibili soluzioni attraverso un dialogo concreto e costruttivo.

Mercoledì 7 ottobre Confcommercio Sanremo ha incontrato l’Assessore al Turismo e al Demanio, Lucia Artusi, in un confronto che si è rivelato produttivo e propositivo, consentendo di affrontare le questioni di interesse per le imprese e di avviare un dialogo orientato alla collaborazione e alla ricerca di risposte concrete.

A breve è previsto un nuovo incontro con l’assessore Massimo Donzella, dedicato in particolare ai temi della viabilità e del decoro urbano, questioni centrali per la vivibilità della città, l’attrattività commerciale e turistica e la qualità dell’esperienza di cittadini e visitatori.

«Confcommercio Sanremo ritiene fondamentale mantenere aperto un canale di dialogo costante con l’Amministrazione comunale. Il confronto diretto rappresenta infatti uno strumento indispensabile per portare all’attenzione degli amministratori le criticità segnalate dagli operatori economici, contribuire alla definizione delle priorità e promuovere interventi efficaci, sostenibili e condivisi».

Spiega il presidente della Confcommercio di Sanremo Andrea Di Baldassare: «L’obiettivo è costruire un rapporto di collaborazione concreto e continuativo con l’amministrazione comunale, nella consapevolezza che solo attraverso il dialogo e il confronto sia possibile affrontare le problematiche del territorio e dare risposte alle imprese. L’incontro con il Sindaco e la Giunta del 29 settembre ha rappresentato un punto di partenza importante: ora stiamo entrando nel merito delle singole questioni, confrontandoci direttamente con gli assessori competenti. Bisogna essere presenti, portare le istanze dei nostri associati e contribuire in maniera propositiva alle scelte che riguardano il futuro di Sanremo. Del resto, riteniamo che l’apporto dei commercianti che operano nei vari settori economici cittadini possa essere un importante valore aggiunto anche per la stessa amministrazione comunale.