Confcommercio Imperia protagonista del “Job Day” del Centro per l’Impiego

Imperia. Confcommercio provincia di Imperia ha preso parte al “Job Day” promosso dal Centro per l’Impiego della provincia di Imperia, partecipando attivamente all’iniziativa dedicata all’incontro fra domanda e offerta di lavoro. I colloqui si sono tenuti nella sede del Centro per l’Impiego di Sanremo, presso il Mercato annonario, alla presenza fra gli altri del vicepresidente vicario della Confcommercio provinciale, Andrea Di Baldassare, del direttore provinciale Alessandra Fassone e della direttrice Ascom Servizi Giusi Amoretti.

Sottolineano Andrea Di Baldassare e Alessandra Fassone: «La collaborazione con il Centro per l’Impiego è ormai consolidata e si conferma uno strumento prezioso. Il Job Day di oggi rappresenta un’importante occasione per entrare in contatto con persone disponibili a lavorare e interessate ai diversi ambiti in cui opera la nostra Associazione, dal commercio al turismo, fino ai servizi amministrativi e contabili. Desideriamo ringraziare Sara Provenzano, referente del servizio Incontro Domanda Offerta, e Rinaldo Adorno, suo collaboratore, per la disponibilità e la professionalità dimostrate anche in questa occasione. La continuità di questo rapporto ci consente di creare opportunità concrete e rappresenta un valore importante per la nostra Associazione, che può contare su un supporto costante nella ricerca di professionalità».

«Il tema dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro è centrale per sostenere la competitività delle imprese del nostro territorio – commenta il vicepresidente di Regione Liguria con delega alle Politiche dell’Occupazione Simona Ferro -. Iniziative come il Job Day rappresentano un’opportunità concreta per favorire il dialogo tra aziende e candidati, valorizzare le competenze e facilitare l’inserimento lavorativo, rispondendo alle esigenze di professionalità espresse dai diversi settori economici.