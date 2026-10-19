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Confartigianato Frantoiani lancia l’allarme: «Troppe olive tutte insieme. Occorre programmare»
Nella stagione della raccolta, infatti, i frantoi della provincia sono sotto pressione: le olive arrivano tutte insieme e gli impianti non riescono a riceverle e lavorarle nei tempi necessari
Sanremo. I frantoiani della provincia di Imperia lanciano l’allarme: con l’arrivo contemporaneo di grandi quantità di olive, c’è il rischio di compromettere la qualità dell’olio. Nella stagione della raccolta, infatti, i frantoi della provincia sono sotto pressione: le olive arrivano tutte insieme e gli impianti non riescono a riceverle e lavorarle nei tempi necessari.
A segnalare la situazione è Confartigianato Frantoiani che invita gli olivicoltori a programmare con attenzione la raccolta. Chi raccoglie senza aver concordato preventivamente la molitura rischia di ritrovarsi con il prodotto in casa e nessun frantoio disponibile. Di conseguenza le olive, se non lavorate in tempi brevi, possono deteriorarsi e compromettere la qualità dell’olio, vanificando il lavoro di un’intera annata.
Confartigianato Frantoiani consiglia agli ovicoltori di procurarsi contenitori adeguati per conservare meglio le olive, di contattare il frantoio con almeno una settimana di anticipo per prenotare la molitura, di organizzare la raccolta in base all’appuntamento. Il consiglio più importante è di non ridursi all’ultimo momento. Quest’anno in particolare, bisogna programmare e organizzarsi per tempo: una telefonata oggi al proprio frantoio può evitare di ritrovarsi domani con le olive già raccolte senza impianti per la lavorazione.