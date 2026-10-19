Concorso internazionale “Rovere d’Oro” di San Bartolomeo, pubblicato bando della 38ª edizione

San Bartolomeo al Mare. La trentottesima edizione del Concorso Internazionale Rovere d’Oro, nel 2027, si terrà dal 12 al 18 luglio a San Bartolomeo al Mare, mentre Aspettando il Rovere è in programma dal 9 all’11 luglio. Nel frattempo è stato pubblicato il bando e la sua diffusione è già partita in tutto il mondo.

«Quest’anno – spiega il direttore artistico Christian Lavernier – abbiamo introdotto importanti novità: un incremento dei premi per i Giovani Talenti, un montepremi complessivo di 20.000 euro, nuovi concerti premio internazionali a Málaga e Valencia, tournée in Messico in collaborazione con il Conservatorio de las Rosas e ulteriori opportunità per la musica da camera. Confermata inoltre la produzione discografica con EMA Records e il contratto con l’agenzia internazionale Notes&Words».

Christian Lavernier precisa inoltre che: «Ogni giovane musicista che arriva al Rovere d’Oro porta con sé molto più di uno strumento: porta un sogno, anni di sacrifici, speranze e il coraggio di credere nel proprio futuro. E noi abbiamo una responsabilità profonda: quella di custodire e difendere questi sogni, offrendo loro la possibilità di diventare realtà. Vedere centinaia di giovani talenti arrivare da ogni parte del mondo a San Bartolomeo al Mare è qualcosa che continua a emozionarmi. Perché dietro ogni esecuzione c’è una storia, dietro ogni talento una vita che cerca la propria strada. Il nostro compito non è soltanto premiare i migliori, ma creare opportunità, aprire porte e fare in modo che nessun sogno si fermi al termine di un concorso».

Aggiunge Vivi Romani Arimondo, presidente del Rovere d’Oro: «Il Rovere d’Oro continua a crescere mantenendo salde le proprie radici nel territorio e aprendosi sempre di più al mondo. Da trentotto edizioni il nostro concorso rappresenta un punto d’incontro tra culture, generazioni e sensibilità musicali differenti. Accogliere a San Bartolomeo al Mare centinaia di giovani provenienti da tutto il mondo è motivo di grande orgoglio, ma anche un impegno che rinnoviamo ogni anno con passione. Crediamo che investire nei giovani significhi investire nel futuro della musica, della cultura e della nostra comunità».