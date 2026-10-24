Con una serata di sport, amicizia e condivisione la Canottieri Sanremo saluta la stagione agonistica 2026

Sanremo. Una serata all’insegna della convivialità, dello sport e dello spirito di squadra quella organizzata presso la Club House dell’Associazione Canottieri Sanremo, che ha riunito i giovani atleti del settore canottaggio e canoa, gli allenatori, alcuni componenti del consiglio direttivo e il presidente dell’associazione.

L’incontro ha rappresentato un’occasione per salutare la stagione agonistica 2026, ripercorrere il lavoro svolto durante l’anno e condividere le prospettive e gli obiettivi sportivi per il 2027.

Protagonisti della serata anche Monica Albarelli, allenatrice e vicepresidente dell’Associazione, e Hans Buquicchio, allenatore del settore canottaggio, che hanno rivolto un saluto agli atleti, sottolineando il valore dell’impegno quotidiano, della crescita sportiva e del lavoro di squadra.

«La stagione 2026 ci ha permesso di proseguire un percorso importante, costruito sull’impegno dei nostri ragazzi, sulla continuità degli allenamenti e sulla passione che tutti mettono in questo sport», dichiara Monica Albarelli, Vicepresidente e allenatrice della Canottieri Sanremo. «Al di là dei risultati agonistici, ciò che conta maggiormente è vedere i nostri giovani crescere, acquisire sicurezza, imparare a confrontarsi con le difficoltà e comprendere il valore del gruppo. La canoa è una straordinaria scuola di vita, perché insegna disciplina, autonomia, rispetto e determinazione».

Guardando alla prossima stagione, Albarelli aggiunge: «Il 2027 ci attende con nuovi obiettivi e nuove sfide. Vogliamo continuare a valorizzare il nostro vivaio, accompagnare gli atleti nel loro percorso di crescita e consolidare una realtà sportiva nella quale ciascuno possa trovare il proprio spazio ed esprimere le proprie potenzialità».

Sulla stessa linea Hans Buquicchio, allenatore del settore canottaggio, che richiama l’importanza della preparazione e della coesione del gruppo. «Ogni stagione rappresenta un’esperienza di crescita. Dietro ogni gara ci sono mesi di allenamenti, sacrifici, momenti di difficoltà e soddisfazioni condivise. Il nostro compito come allenatori è accompagnare i ragazzi in questo percorso, aiutandoli a migliorare tecnicamente e a sviluppare fiducia nelle proprie capacità». «Per il 2027 vogliamo continuare a lavorare con entusiasmo e determinazione, puntando sul miglioramento individuale e collettivo. I risultati si costruiscono attraverso la costanza, ma anche grazie a un gruppo unito, nel quale i ragazzi sappiano sostenersi reciprocamente».

La serata ha confermato il ruolo della Canottieri Sanremo non soltanto come realtà sportiva, ma anche come luogo di aggregazione, educazione e condivisione, capace di coinvolgere atleti di diverse età, tecnici, famiglie e dirigenti. «La forza della nostra Associazione risiede nelle persone che ne fanno parte», sottolinea il presidente Sergio Tommasini. «I giovani rappresentano il nostro futuro e il lavoro svolto quotidianamente dagli allenatori costituisce un patrimonio fondamentale. Come Consiglio Direttivo vogliamo continuare a sostenere l’attività sportiva, favorendo la partecipazione, la crescita dei ragazzi e il senso di appartenenza alla Canottieri Sanremo».