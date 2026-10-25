Con la doppietta di Welbeck l’Imperia piega il Celle Varazze

7′ provano a costruire un’azione offensiva Donaggio e Magliocchetti, ma c’è fuorogioco di quest’ultimo

11′ corner battuto teso da Squarzoni con la palla che attraversa tutto lo specchio della porta senza trovare nessuna deviazione

14′ Musaba vince due contrasti, da posizione defilata calcia, Atzori si distende e la fa sua in due tempi

18′ prima azione corale dell’Imperia: palla in mezzo di Bresciani, nel traffico arriva dietro di gran carriera Welbeck che anticipa addirittura Fofana e calcia come Musaba nell’azione precedente, altra parata identica di Atzori

24′ filtrante di Costantini per Bresciani che di prima offre un ottimo assist, ma su Fofana e Musaba c’è la buona guardia della difesa ospite

25′ conclusione potente di Donaggio, grande risposta di Sourzac in angolo

27′ dall’altra parte gran palla di Costantini per Margiotta, gran sinistro e ottima risposta di Atzori in corner

32′ una gemma su punizione di Costantini, Atzori strepitoso la toglie dall’incrocio

40′ cross di Costantini, sponda di Carella su cui Margiotta viene anticipato da un avversario in area piccola

Finisce senza recupero il primo tempo

Parte meglio il Celle Varazze nella ripresa: due conclusioni velleitarie di Donaggio e Sarpa, mentre dall’altra parte un fraseggio in area Welbeck-Margiotta manca solo dell’ultimo fendente decisivo

57′ tiro di Donaggio da fuori area, palla che rimbalza strana e arriva a Sarpa che la colpisce in qualche modo, Sourzac se la ritrova tra le braccia. Bandierina dell’assistente giù: era tutto buono

58′ Imperia in vantaggio: cross per Bresciani su cui Atzori esce in maniera avventata, Bresciani anticipa l’estremo difensore che lascia la porta sguarnita e Welbeck è il più veloce ad arrivare sulla sfera e a insaccare.

60′ il raddoppio nerazzurro: Di Renzo serve al limite dell’area ancora Welbeck che batte Atzori. La palla bacia la parte bassa della traversa e si insacca

63′ altra azione manovrata dai nerazzurri che porta al gol Di Renzo, ma l’assistente era su con la bandierina ben prima che il 9 dell’Imperia calciasse

74′ altra gran palla di Di Renzo per Cecere, il suo dstro virne deviato in corner da Atzori

78′ conclusione centrale di Da Frada, senza problemi Sourzac

92′ punizione di Squarzoni di poco fuori

Termina il match dopo 4 minuti di recupero