Con la doppietta di Welbeck l’Imperia piega il Celle Varazze
Allo stadio Ciccione giornata dedicata alla fondazione “Per Sempre Sofia” che ricorda Sofia Barberi, giovane vittima di un incidente stradale a Ceriale il 20 giugno scorso
Imperia. Torna alla vittoria l’Imperia: la doppietta di Welbeck al quarto d’ora della ripresa piega un Celle Varazze che nei primi venti minuti del primo tempo aveva tenuto testa senza paura ai nerazzurri, sfiorando anche la rete del vantaggio. Col passare dei minuti la qualità dell’Imperia e il calo di una squadra giovane come quella savonese hanno determinato il punteggio. Giornata dedicata allo stadio Ciccione alla fondazione “Per Sempre Sofia“, dedicata a Sofia Barberi, la giovane vittima di un incidente stradale a Ceriale il 20 giugno scorso.
La cronaca del match:
7′ provano a costruire un’azione offensiva Donaggio e Magliocchetti, ma c’è fuorogioco di quest’ultimo
11′ corner battuto teso da Squarzoni con la palla che attraversa tutto lo specchio della porta senza trovare nessuna deviazione
14′ Musaba vince due contrasti, da posizione defilata calcia, Atzori si distende e la fa sua in due tempi
18′ prima azione corale dell’Imperia: palla in mezzo di Bresciani, nel traffico arriva dietro di gran carriera Welbeck che anticipa addirittura Fofana e calcia come Musaba nell’azione precedente, altra parata identica di Atzori
24′ filtrante di Costantini per Bresciani che di prima offre un ottimo assist, ma su Fofana e Musaba c’è la buona guardia della difesa ospite
25′ conclusione potente di Donaggio, grande risposta di Sourzac in angolo
27′ dall’altra parte gran palla di Costantini per Margiotta, gran sinistro e ottima risposta di Atzori in corner
32′ una gemma su punizione di Costantini, Atzori strepitoso la toglie dall’incrocio
40′ cross di Costantini, sponda di Carella su cui Margiotta viene anticipato da un avversario in area piccola
Finisce senza recupero il primo tempo
Parte meglio il Celle Varazze nella ripresa: due conclusioni velleitarie di Donaggio e Sarpa, mentre dall’altra parte un fraseggio in area Welbeck-Margiotta manca solo dell’ultimo fendente decisivo
57′ tiro di Donaggio da fuori area, palla che rimbalza strana e arriva a Sarpa che la colpisce in qualche modo, Sourzac se la ritrova tra le braccia. Bandierina dell’assistente giù: era tutto buono
58′ Imperia in vantaggio: cross per Bresciani su cui Atzori esce in maniera avventata, Bresciani anticipa l’estremo difensore che lascia la porta sguarnita e Welbeck è il più veloce ad arrivare sulla sfera e a insaccare.
60′ il raddoppio nerazzurro: Di Renzo serve al limite dell’area ancora Welbeck che batte Atzori. La palla bacia la parte bassa della traversa e si insacca
63′ altra azione manovrata dai nerazzurri che porta al gol Di Renzo, ma l’assistente era su con la bandierina ben prima che il 9 dell’Imperia calciasse
74′ altra gran palla di Di Renzo per Cecere, il suo dstro virne deviato in corner da Atzori
78′ conclusione centrale di Da Frada, senza problemi Sourzac
92′ punizione di Squarzoni di poco fuori
Termina il match dopo 4 minuti di recupero
Imperia-Celle Varazze 2-0 (58′ e 60′ Welbeck)
Imperia: Sourzac, Rizzotti, Welbeck, Costantini (61′ Cecere), Carella (54′ Di Renzo), Puentes, Margiotta, Musaba (87′ Guida), Bresciani (80′ Cekrezi), Fofana, Serpe (71′ Anton). A disp. Ascioti, Infante, Pisano, Samb. All. Lerda
Celle Varazze: Atzori, Ghigliotti, Likaxhiu (67′ Di Battista), Arata, Squarzoni, Donaggio, Mataloni (67′ Annaloro), Traniello (80′ Bovio), Rao, Sarpa (71′ Mboup), Magliocchetti (65′ Da Frada), A disp. Pisano, Calcagno, Armini, Birzo. All. Gardini.
Arbitro: Scarano di Seregno