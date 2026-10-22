Comuni del Golfo Dianese verso l’approvazione definitiva della rete escursionistica

Diano Marina. Il Golfo dianese è pronto a cambiare passo. Non soltanto attraverso le spiagge e il turismo balneare, ma anche lungo i crinali, tra mulattiere, boschi e percorsi panoramici. È questa la direzione indicata dai sette Comuni del comprensorio, impegnati a dare una forma ufficiale e condivisa alla rete sentieristica locale.

Il progetto è entrato nella fase conclusiva. Se ne è parlato ieri, mercoledì 21 ottobre, durante l’incontro che ha riunito le amministrazioni dianesi nella sede del Comune di Diano Marina. Al centro della riunione c’è stato il percorso avviato con il protocollo d’intesa sottoscritto nel 2024, accordo che ha messo attorno allo stesso tavolo i Comuni con l’obiettivo di valorizzare in modo coordinato il patrimonio escursionistico e le attività all’aria aperta.

Da allora è stata realizzata una ricognizione dettagliata dei tracciati outdoor presenti nel territorio. Uno studio specializzato ha censito percorsi, collegamenti e caratteristiche della rete, fornendo la base tecnica necessaria per arrivare a un sistema unitario. Il prossimo passaggio sarà ora affidato a sette distinte delibere di giunta, una per ciascun Comune, chiamate a riconoscere formalmente la rete dei sentieri del Golfo dianese.

Non si tratta soltanto di un adempimento amministrativo. L’ufficializzazione consentirà infatti di superare la frammentazione legata ai confini comunali e di presentare l’entroterra come un’unica destinazione. Per escursionisti, cicloturisti e appassionati di sport outdoor, il Golfo potrà così proporre un’offerta più leggibile, organizzata e facilmente promuovibile. Il cronoprogramma prevede di completare l’iter entro la fine del 2026. Con il bilancio del 2027 dovrebbe quindi diventare possibile programmare i primi interventi concreti di pulizia, ripristino e manutenzione sui tracciati, a partire da quelli individuati come prioritari. Una rete efficiente, sicura e adeguatamente segnalata rappresenta infatti la condizione indispensabile per trasformare il patrimonio sentieristico in una vera infrastruttura turistica.