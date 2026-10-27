Commissione Peba a Bordighera, c’è l’accordo sulla mozione emendata

La maggioranza aveva respinto le accuse di disinteresse, rivendicando l’attenzione riservata al tema dell’inclusività e dell’accessibilità

Bordighera. Dallo scontro politico all’accordo unanime. Si è conclusa con il voto favorevole di tutto il Consiglio comunale la discussione sulla mozione relativa all’istituzione di una commissione dedicata alle barriere architettoniche e all’accessibilità a Bordighera. Il documento, inizialmente contestato dalla maggioranza, è stato emendato nel corso della seduta per riconoscere il lavoro già avviato dall’amministrazione e impegnare a proseguire il percorso per l’adozione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA).

La mozione era stata presentata dalla consigliera di minoranza Veronica Albanese (FdI), che aveva chiesto di istituire formalmente una commissione comunale, definendone composizione e compiti e specificando che la partecipazione sarebbe stata gratuita, senza gettoni di presenza.

Nel corso del dibattito, il collega di Veronica Albanese, Massimiliano Iacobucci aveva contestato l’orientamento iniziale della maggioranza, sottolineando come gli incontri con le associazioni e le iniziative già promosse non sostituissero, a suo giudizio, la necessità di dotarsi di uno strumento formalmente istituito. «Nel 2024 è stata fatta una delibera, benissimo, apprezzabilissimo anche quello, ma in tre anni la seconda delibera che ho scritto – istituire la commissione, indicare i membri, i compiti e specificare che è gratuita – non l’avete fatta né voi né l’amministrazione precedente», aveva affermato il consigliere, arrivando a definire «veramente vergognoso» un eventuale voto contrario.

La maggioranza aveva respinto le accuse di disinteresse, rivendicando l’attenzione riservata al tema dell’inclusività e dell’accessibilità. «Non ci vergogneremo perché è una delle priorità di questa amministrazione lavorare sull’inclusività e accessibilità», era stata la replica, con il richiamo agli incontri con i cittadini e al confronto con le associazioni.

A favorire il superamento della contrapposizione è stato l’intervento dell’assessore Giuseppe Trucchi, che ha invitato le parti a modificare il testo per riconoscere le iniziative già intraprese e individuare una formulazione condivisa.

«È un auspicio, una cosa che in realtà stiamo facendo, a cominciare in particolare dalla sindaca, che ha già fatto parecchi incontri e ne abbiamo fatto anche uno molto operativo, dove c’erano in pratica buona parte di coloro che poi faranno parte di questa commissione», ha spiegato Trucchi.

L’assessore ha quindi proposto di inserire nella mozione un riferimento al percorso già avviato, evitando che il documento fosse interpretato come una contrapposizione all’amministrazione. Una soluzione accolta favorevolmente anche da altri consiglieri, che hanno sottolineato come l’obiettivo fosse arrivare a un risultato concreto, senza rivendicazioni politiche.

L’emendamento ha così modificato l’impostazione originaria della mozione. Invece di limitarsi a chiedere l’istituzione di una nuova commissione comunale per il PEBA, il testo approvato prevede di proseguire l’iter avviato con la delibera di giunta comunale numero 79 del 2024, relativa all’adozione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi della legge 41 del 1986 e successive modificazioni, nonché all’istituzione di un’apposita commissione ispirata ai modelli adottati dai Comuni limitrofi.

La modifica ha permesso di ricondurre la proposta all’interno del percorso amministrativo già avviato, mantenendo al centro l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di pianificazione e confronto per rendere la città più accessibile.