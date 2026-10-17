Colonnine ricarica auto elettriche, il Tar dà ancora torto al Comune di Sanremo

Sanremo. Un’altra sentenza sfavorevole al Comune di Sanremo sul fronte delle colonnine di ricarica per le auto elettriche. A pochi mesi dalla bocciatura del diniego opposto alla società FastWay, il Tar della Liguria torna a intervenire sulla gestione amministrativa delle richieste di installazione di nuove infrastrutture per la mobilità sostenibile. Questa volta a ottenere ragione è Thef Charging srl, operatore nazionale del settore, che ha impugnato il silenzio di Palazzo Bellevue dopo aver presentato le proprie osservazioni contro l’esito negativo di una conferenza dei servizi.

Con la sentenza numero 1148, pubblicata ieri, la seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso della società e ordinato al Comune di concludere il procedimento entro trenta giorni, adottando una determinazione finale motivata. L’amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento di 2 mila euro di spese legali, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

La nuova vicenda giudiziaria presenta diverse analogie con quella che aveva già visto prevalere FastWay lo scorso giugno. Anche in questo caso, infatti, al centro della controversia c’è il comportamento degli uffici comunali dopo una valutazione negativa del progetto e, soprattutto, il mancato completamento dell’iter amministrativo previsto dalla legge. La storia comincia il 9 giugno 2025, quando Thef Charging presenta al Comune un’istanza per ottenere l’occupazione di suolo pubblico necessaria all’installazione di nuove stazioni di ricarica per veicoli elettrici. La proposta riguarda inizialmente otto siti distribuiti sul territorio cittadino, successivamente ridotti a sette dopo alcune verifiche tecniche sulla disponibilità della potenza elettrica necessaria.

Il 13 agosto 2025 Palazzo Bellevue avvia il procedimento e indice la conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata. Pochi giorni dopo, il 22 agosto, richiede integrazioni documentali necessarie anche ai fini dell’autorizzazione paesaggistica. La società provvede a trasmetterle, dopo aver ottenuto una proroga. Il confronto si interrompe però il 9 gennaio 2026, quando il dirigente del settore Sviluppo economico, ambientale e floricoltura adotta la determinazione numero 48, comunicando la conclusione negativa della conferenza dei servizi. Alla base ci sono le valutazioni contrarie espresse dal settore Lavori pubblici e manutenzioni, attraverso il servizio Viabilità e manutenzioni ordinarie, e dalla società Portosole Cnis, quest’ultima limitatamente alla postazione prevista in via Gavagnin, ricadente nell’area oggetto della sua concessione.

Il provvedimento comunale riconosce però espressamente alla società la possibilità di presentare osservazioni entro dieci giorni. Thef Charging esercita questa facoltà il 22 gennaio 2026, depositando un’articolata memoria per contestare le ragioni del diniego. Da quel momento, secondo quanto ricostruito dal Tar, il procedimento si arresta. Le osservazioni non vengono trasmesse alle amministrazioni coinvolte per una nuova valutazione e non viene adottato alcun provvedimento conclusivo. È proprio questa inerzia a spingere la società a rivolgersi al giudice amministrativo, denunciando la violazione delle norme sul procedimento, l’ingiustificato ritardo e il mancato rispetto dei principi di buon andamento dell’amministrazione pubblica.

Nel corso della causa, il Comune tenta di superare la contestazione. Il 22 settembre scorso gli uffici trasmettono finalmente le osservazioni di Thef Charging agli enti interessati, chiedendone la valutazione e fissando al 9 ottobre l’eventuale riunione della conferenza dei servizi in modalità sincrona, finalizzata all’adozione della determinazione conclusiva. Sulla base di questi atti, Palazzo Bellevue chiede al Tar di dichiarare improcedibile il ricorso, sostenendo che la ripresa dell’attività amministrativa avrebbe fatto venire meno l’interesse della società a ottenere una pronuncia giudiziaria. Ma per i giudici non basta riavviare la pratica dopo mesi di inattività. Bisogna portarla a conclusione.

La sentenza chiarisce infatti che le comunicazioni del 22 settembre costituiscono semplici atti interni al procedimento, utili a riattivare l’istruttoria ma non sufficienti a soddisfare l’obbligo dell’amministrazione di assumere una decisione definitiva. Il Tar ricorda inoltre un principio decisivo: quando una conferenza dei servizi viene convocata su richiesta di un privato, la prima determinazione negativa produce gli effetti del preavviso di rigetto previsto dall’articolo 10-bis della legge sul procedimento amministrativo. Non rappresenta, quindi, necessariamente la conclusione definitiva dell’iter. L’interessato deve poter presentare osservazioni, le amministrazioni coinvolte devono rivalutare le posizioni già espresse e soltanto successivamente può essere adottato il provvedimento finale. Nel caso di Thef Charging, questa seconda fase non è stata completata. Da qui l’accoglimento del ricorso e l’ordine impartito al Comune di Sanremo di concludere il procedimento entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza.