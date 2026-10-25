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Cipressa, frontale suv-taxi sull’Aurelia: una persona incastrata tra le lamiere

25 ottobre 2026 | 16:46
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di Redazione

Redazione

Cipressa, frontale suv-taxi sull&#8217;Aurelia: una persona incastrata tra le lamiere

Sul posto vigili del fuoco, sanitari con l’automedica Alfa 1. Decollato da Albenga anche l’elisoccorso Grifo

Cipressa. Incidente frontale tra un suv e un taxi sull’Aurelia a Cipressa. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe rimasta incastrata tra le lamiere.

Sul posto intervenuti i vigili del fuoco, ancora impegnati nelle operazioni di soccorso, insieme ai sanitari con l’automedica Alfa 1 e l’elisoccorso Grifo, decollato da Albenga.