Cipressa, frontale suv-taxi sull’Aurelia: una persona incastrata tra le lamiere
25 ottobre 2026 | 16:46
Sul posto vigili del fuoco, sanitari con l’automedica Alfa 1. Decollato da Albenga anche l’elisoccorso Grifo
Cipressa. Incidente frontale tra un suv e un taxi sull’Aurelia a Cipressa. Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe rimasta incastrata tra le lamiere.
Sul posto intervenuti i vigili del fuoco, ancora impegnati nelle operazioni di soccorso, insieme ai sanitari con l’automedica Alfa 1 e l’elisoccorso Grifo, decollato da Albenga.