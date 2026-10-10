Sanremo|
Chiusura Polfer presso la stazione ferroviaria, la denuncia del SIAP: «A rischio la sicurezza di utenti e viaggiatori»
«La responsabilità della sicurezza nei luoghi di lavoro compete alla Polizia di Stato e ai suoi lavoratori, e non è accettabile che RFI condizioni in questo modo un settore così delicato»
Sanremo. Qui di seguito, la nota da parte Segreteria Provinciale SIAP di Imperia, nella persona del segretario nazionale Roberto Traverso, inerente alla chiusura dell’ufficio Polfer di Sanremo presso la stazione ferroviaria.
«La responsabilità della sicurezza nei luoghi di lavoro compete alla Polizia di Stato e ai suoi lavoratori, e non è accettabile che RFI condizioni in questo modo un settore così delicato. Per questo la Segreteria Provinciale SIAP di Imperia ha scritto al Dirigente del Compartimento Polfer per la Liguria, che svolge le funzioni di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, sollecitandolo a far sentire con forza e determinazione la propria voce nei confronti di RFI, nell’esercizio delle sue competenze. La lettera chiede inoltre che RFI fornisca i dati tecnici richiesti e che gli RLS siano convocati ai sensi dell’art. 50 del decreto.
Chiudere un presidio di polizia in una stazione significa ridurre la sicurezza di utenti e viaggiatori e lasciare gli operatori nell’impossibilità di lavorare. Il SIAP cerca in ogni modo una soluzione, ma non può accettare che a pagare la rigidità di RFI siano la sicurezza dei cittadini e il lavoro dei poliziotti.»