Chiusura Polfer presso la stazione ferroviaria, la denuncia del SIAP: «A rischio la sicurezza di utenti e viaggiatori»

«La responsabilità della sicurezza nei luoghi di lavoro compete alla Polizia di Stato e ai suoi lavoratori, e non è accettabile che RFI condizioni in questo modo un settore così delicato. Per questo la Segreteria Provinciale SIAP di Imperia ha scritto al Dirigente del Compartimento Polfer per la Liguria, che svolge le funzioni di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, sollecitandolo a far sentire con forza e determinazione la propria voce nei confronti di RFI, nell’esercizio delle sue competenze. La lettera chiede inoltre che RFI fornisca i dati tecnici richiesti e che gli RLS siano convocati ai sensi dell’art. 50 del decreto.