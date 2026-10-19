Chiusanico e la Valle Impero accolgono il nuovo parroco Don Honoré Dzinego

Alla cerimonia ha presenziato il Vicario Generale della Diocesi di Albenga-Imperia, Monsignor Bruno Scarpino, che ha provveduto alla lettura del decreto formale di nomina emanato dal Vescovo Diocesano, Monsignor Guglielmo Borghetti

Sanremo. La comunità parrocchiale di Chiusanico ha dato il benvenuto al nuovo parroco Don Honoré Dzinego, il quale svolgerà la propria guida pastorale a servizio dei fedeli di Chiusanico, Gazzelli, Torria, Cesio, Cartari, Arzeno e Colle San Bartolomeo. La solenne celebrazione si è svolta domenica 18 ottobre 2026 all’interno della Chiesa Parrocchiale di Chiusanico, dove il nuovo sacerdote ha officiato la Santa Messa.

Alla cerimonia ha presenziato il Vicario Generale della Diocesi di Albenga-Imperia, Monsignor Bruno Scarpino, che ha provveduto alla lettura del decreto formale di nomina emanato dal Vescovo Diocesano, Monsignor Guglielmo Borghetti. Alla funzione hanno partecipato attivamente i sacerdoti appartenenti al Vicariato di Pontedassio insieme ai diaconi, mentre la cornice musicale della liturgia è stata curata dal Coro Laudate Dominum di Imperia, diretto da Manuela Corradi.