Chiese di Tutti i Santi e Madonna Nera chiuse da agosto, l’appello di un gruppo di fedeli

«Due gioielli di fede e di arte chiusi in tutta fretta “per ragioni di sicurezza.”Come cittadini, come turisti, e soprattutto come fedeli ci poniamo la domanda “fino a quando…?”»

Sanremo. Ecco quanto affermato in una nota da un gruppo di amici e fedeli delle chiese di Tutti i Santi e della Madonna Nera in merito alla chiusura delle stesse.

«Nella nostra bella Sanremo, a testimonianza del suo passato cosmopolita di fine Ottocento e primi del Novecento, sono presenti diverse chiese che le comunità straniere di allora hanno edificato, come necessarie, accanto ai luoghi di loro residenza.

Tra queste spiccano, per la loro posizione prestigiosa al fondo del corso Imperatrice di russa memoria, la chiesa di Tutti i Santi (già All Saints’Church) costruita in poco più di un anno dalla numerosa comunità britannica nel 1883, e la chiesa della “Madonna Nera” consacrata nel 1915 dalla comunità polacca.

La prima, divenuta cattolica nel 1991, è in stile neogotico vittoriano con tetto a capriate a vista, con pavimento a listoni di svariati metri in parquet. Nel presbiterio un maestoso trittico in legno di quercia, intarsiato da scultori fiamminghi di Bruges, rappresentante nascita, passione e resurrezione di Cristo. Delimitano le tre navate colonne in marmo botticino, mentre le pareti sono in pietra rosa della vicina La Turbie. Le vetrate istoriate riproducono figure di Santi e Angeli offerte da numerosi e famosi benefattori inglesi. La liturgia era animata da un pregiatissimo organo sinfonico (unico in Italia e nell’Europa meridionale) di 1605 canne, costruito a Londra dall’organaro August Gern (allievo del più grande organaro di Francia Cavaillé-Coll) e trasportato via nave a Sanremo, dove fu rimontato per l’occasione.

La “Madonna Nera”, tanto cara al popolo polacco e visitata anche dall’allora vescovo di Cracovia Karol Wojtyla, futuro papa San Giovanni Paolo II, è un vero e proprio scrigno d’arte e spiritualità. È tutta affrescata, con rappresentazioni sacre, i misteri del rosario e le litanie lauretane, dopo il restauro completo, commissionato a maestri di Brera nel 2010. Contiene una copia fedele della preziosa e veneratissima icona della Madonna di Czestochowa, secondo la tradizione dipinta da San Luca e circondata da gran numero di ex voto.

Dal 25 agosto di quest’anno questi due gioielli di fede e di arte sono stati chiusi in tutta fretta “per ragioni di sicurezza”. Come cittadini di Sanremo, come turisti, soprattutto come fedeli ci poniamo la domanda “fino a quando…”?

Non abbiamo visto a tutt’oggi, dopo oltre due mesi, altrettanta urgenza nella predisposizione di strutture di transennamento per l’incolumità di chi passa nei pressi, né tantomeno inizi di opere di restauro.

Vogliamo, quindi, esprimere il nostro profondo dispiacere per una vicenda che ci appare triste, ben più dell’inevitabile degrado che stanno subendo le chiese, considerato che sono edifici costruiti oltre cent’anni fa, seppur con grande perizia e amore.