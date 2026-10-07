Chiara Cerri candidata a Taggia, assessore Scajola «Scelta giusta»

Taggia. «Mario Conio, amico e amministratore capace, pur avendo il diritto e soprattutto il consenso per ambire a un terzo mandato da sindaco di Taggia, ha deciso di fare un passo di lato. La sua scelta di non ricandidarsi è strettamente legata a motivazioni personali che vanno rispettate. In questi anni ha lavorato con dedizione e impegno per la sua comunità, senza mai risparmiarsi. Lo ringrazio per quanto fatto, con l’ente regionale ha saputo instaurare una collaborazione virtuosa nell’interesse primario dei cittadini. Sono certo che ben concluderà il suo lavoro da primo cittadino e, una volta terminato, rimarrà un riferimento importante per la politica e per la sua comunità». L’assessore regionale Marco Scajola commenta così la decisione di Mario Conio, sindaco di Taggia, di non ricandidarsi per il terzo mandato dopo dieci anni di amministrazione.