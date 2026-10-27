Che tempo farà? Il meteo di Giovanni Nebbia

Imperia. «Care lettrici e lettori di Riviera24, buongiorno e bentrovati al bollettino meteo di Giovanni Nebbia. Tra oggi e venerdì 30 ottobre, il quadro sinottico europeo continuerà a essere caratterizzato da una marcata contrapposizione tra la vivace attività depressionaria dell’Atlantico settentrionale e un vasto dominio anticiclonico sull’Europa centro-meridionale. A ovest delle Isole Britanniche continueranno a svilupparsi e riorganizzarsi profonde circolazioni cicloniche, con minimi barici particolarmente pronunciati, ma senza una significativa progressione verso il Mediterraneo. Il campo anticiclonico, sostenuto da geopotenziali elevati in media troposfera, manterrà infatti il flusso perturbato principale confinato alle latitudini più settentrionali.

Per la Liguria e il basso Piemonte si prospetta quindi la prosecuzione di condizioni prevalentemente stabili, con ventilazione generalmente debole, temperature diurne ancora miti e inversioni termiche sempre più evidenti nelle ore notturne e mattutine. La scarsa ventilazione e la stabilità dei bassi strati favoriranno inoltre il progressivo ristagno dell’aria, soprattutto nelle pianure e nelle conche interne, con possibili ripercussioni sulla qualità dell’aria. Nessun cambiamento sinottico significativo emerge entro la fine della settimana, a conferma di una circolazione che continua a penalizzare gli ingressi perturbati sul Mediterraneo nordoccidentale.

27 ottobre

Mattino:

• Cielo: Velato o coperto da nubi alte.

• Venti: Debole da nord tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese, debole da nord tra Ventimiglia e Arma di Taggia, debole da sud-est nell’entroterra, debole da sud-est in montagna.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 13/20 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 12/19 °C; entroterra 9/17 °C; montagna 6/13 °C.

• Mare: Mare poco mosso; Hs 0,3-0,5 m; periodo medio circa 2,5 s.

Pomeriggio:

• Cielo: Sereno o poco nuvoloso su Arma di Taggia-Golfo Dianese, Ventimiglia-Arma di Taggia, entroterra; parzialmente nuvoloso in montagna.

• Venti: Debole da sud.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 15/19 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 15/19 °C; entroterra 12/17 °C; montagna 9/13 °C.

• Mare: Mare poco mosso; Hs 0,3-0,5 m; periodo medio circa 2,5 s.

Sera/notte:

• Cielo: Velato o coperto da nubi alte.

• Venti: Debole da nord-ovest.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 12/16 °C; Ventimiglia-Arma di Taggia 12/15 °C; entroterra 9/12 °C; montagna 6/9 °C.

• Mare: Mare poco mosso; Hs 0,1-0,5 m; periodo medio circa 2,5 s.

28 ottobre

Mattino:

• Cielo: Molto nuvoloso per nubi medio-alte tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese; sereno o poco nuvoloso su Ventimiglia-Arma di

Taggia, montagna; poco nuvoloso nell’entroterra.

• Venti: Debole da nord-ovest tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese, debole da ovest tra Ventimiglia e Arma di Taggia, debole da sud nell’entroterra, debole da sud-est in montagna.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 13/19 °C; Ventimiglia-Arma di Taggia 13/19 °C; entroterra 10/17 °C; montagna 7/14 °C.

• Mare: Mare poco mosso; Hs 0,1-0,5 m; periodo medio circa 2,5 s.

Pomeriggio:

• Cielo: Parzialmente nuvoloso tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese; nuvoloso o molto nuvoloso su Ventimiglia-Arma di Taggia, entroterra; sereno o poco nuvoloso in montagna.

• Venti: Debole tra sud e sud-ovest.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 16/19 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 16/19 °C; entroterra 12/17 °C; montagna 9/14 °C.

• Mare: Mare poco mosso; Hs 0,1-0,3 m; periodo medio circa 2,5 s.

Sera/notte:

• Cielo: Sereno o poco nuvoloso.

• Venti: Debole tra nord-ovest e nord.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 12/16 °C; Ventimiglia-Arma di Taggia 12/16 °C; entroterra 9/13 °C; montagna 6/9 °C.

• Mare: Mare poco mosso; Hs 0,1-0,5 m; periodo medio circa 2,5 s.

29 ottobre

Mattino:

• Cielo: Velato da nubi alte.

• Venti: Debole o moderato da nord-est tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese, debole da nord-est tra Ventimiglia e Arma di Taggia, debole da nord-ovest nell’entroterra, debole da nord-ovest in montagna.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 12/20 °C; Ventimiglia-Arma di Taggia 10/20 °C; entroterra 9/18 °C; montagna 7/16 °C.

• Mare: Mare poco mosso; Hs 0,1-0,5 m; periodo medio circa 2,5 s.

Pomeriggio:

• Cielo: Velato da nubi alte.

• Fenomeni: Possibili deboli precipitazioni locali in montagna.

• Venti: Debole da sud-est.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 17/21 °C; Ventimiglia-Arma di Taggia 15/20 °C; entroterra 14/19 °C; montagna 10/16 °C.

• Mare: Mare poco mosso; Hs 0,1-0,3 m; periodo medio circa 2,5 s.

Sera/notte:

• Cielo: Sereno o poco nuvoloso.

• Venti: Debole / debole o moderato tra nord e nord-ovest.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 11/20 °C; Ventimiglia-Arma di Taggia 10/17 °C; entroterra 8/14 °C; montagna 3/10 °C.

• Mare: Mare poco mosso; Hs 0,1-0,5 m; periodo medio circa 2,5 s.

30 ottobre

Mattino:

• Cielo: Sereno o poco nuvoloso.

• Venti: Debole / moderato tra nord-est e nord.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 11/19 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 10/20 °C; entroterra 7/16 °C; montagna 5/13 °C.

• Mare: Mare poco mosso; Hs 0,3-0,5 m.

Pomeriggio:

• Cielo: Sereno o poco nuvoloso tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese; poco nuvoloso su Ventimiglia-Arma di Taggia, entroterra, montagna.

• Venti: Moderato da nord-est tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese, debole o moderato da est tra Ventimiglia e Arma di Taggia, debole da nord-est nell’entroterra, debole da nord-est in montagna.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 15/19 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 16/20 °C; entroterra 11/18 °C; montagna 6/16 °C.

• Mare: Mare mosso; Hs 0,3-0,8 m.

Sera/notte:

• Cielo: Sereno o poco nuvoloso.

• Venti: Debole / moderato tra nord-est e nord.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 12/18 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 10/19 °C; entroterra 7/14 °C; montagna 2/10 °C.

• Mare: Mare mosso; Hs 0,5-1,2 m.