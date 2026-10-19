Che tempo farà? Il meteo di Giovanni Nebbia

Imperia. «Care lettrici e lettori di Riviera24, buongiorno e bentrovati al bollettino meteo. Il Nordovest italiano si trova ancora sotto l’influenza di una complessa circolazione depressionaria sul Mediterraneo occidentale, caratterizzata dalla presenza di una goccia fredda in progressivo allontanamento verso l’Atlantico. Nella giornata di lunedì, sul Mar Ligure permane una zona di convergenza fra correnti settentrionali più fresche, provenienti dalla Pianura Padana, e flussi marittimi più miti e umidi. Questa configurazione favorisce precipitazioni irregolari, anche temporalesche, la cui intensità e distribuzione dipendono da equilibri atmosferici particolarmente delicati.

Tra la notte e la mattinata di martedì sarà possibile una nuova organizzazione dei fenomeni prefrontali, soprattutto sul Mar Ligure e lungo alcuni tratti costieri. Dal pomeriggio di martedì è atteso un cambiamento sostanziale: l’ingresso da ponente di un fronte freddo ben strutturato, sostenuto da una più robusta forzante atmosferica, determinerà un peggioramento progressivamente esteso alla Liguria e al Piemonte meridionale. Il transito frontale potrebbe richiedere oltre dieci ore, con precipitazioni diffuse, localmente intense e accompagnate da temporali. Non si esclude una temporanea attenuazione seguita da un secondo impulso perturbato nella notte su mercoledì.

La previsione del passaggio frontale presenta una buona affidabilità nella sua evoluzione generale, mentre rimane maggiore incertezza sulla distribuzione degli accumuli più elevati, soprattutto nelle fasi convettive. Da mercoledì è atteso un graduale miglioramento, inizialmente più evidente a ponente, accompagnato da una residua instabilità e da condizioni marine ancora perturbate.

19 ottobre

Mattino:

• Cielo: Nuvoloso o molto nuvoloso su Arma di Taggia-Golfo Dianese, entroterra; velato o coperto da nubi alte tra Ventimiglia e Arma di Taggia; molto nuvoloso o coperto in montagna.

• Fenomeni: Possibili rovesci locali su tratto Arma di Taggia-Golfo Dianese, entroterra.

• Venti: Debole / debole o moderato tra nord e nord-est; raffiche fino a circa 50 km/h.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 16/20 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 17/23 °C; entroterra 13/19 °C; montagna 8/14 °C.

• Mare: Mare mosso; Hs 0,5-1,2 m; periodo medio circa 2,5-3,5 s.

Pomeriggio:

• Cielo: Molto nuvoloso o coperto tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese; nuvoloso tra Ventimiglia e Arma di Taggia; nuvoloso o molto nuvoloso su entroterra, montagna.

• Fenomeni: Possibili rovesci locali tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese; poco probabili deboli precipitazioni locali su Ventimiglia-Arma di Taggia, entroterra, montagna.

• Venti: Debole / debole o moderato da nord-est; raffiche fino a circa 45 km/h.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 17/21 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 21/24 °C; entroterra 14/21 °C; montagna 10/16 °C.

• Mare: Mare mosso; Hs 0,5-1,2 m; periodo medio circa 3,5 s; onda prevalente da SE.

Sera/notte:

• Cielo: Molto nuvoloso o coperto su Arma di Taggia-Golfo Dianese, entroterra, montagna; nuvoloso o molto nuvoloso tra Ventimiglia e Arma di Taggia.

• Fenomeni: Possibili deboli precipitazioni locali su entroterra, montagna.

• Venti: Debole / debole o moderato tra nord e nord-est.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 17/20 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 18/21 °C; entroterra 13/18 °C; montagna 8/12 °C.

• Mare: Mare molto mosso; Hs 0,8-1,6 m; periodo medio circa 3,5 s; onda prevalente da S.

20 ottobre

Mattino:

• Cielo: Molto nuvoloso o coperto su Arma di Taggia-Golfo Dianese, entroterra, montagna; nuvoloso tra Ventimiglia e Arma di Taggia.

• Fenomeni: Possibili rovesci prefrontali irregolari, più probabili verso Golfo Dianese ed entroterra; non esclusi fenomeni isolati a ponente.

• Venti: Debole da nord tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese, debole da nord-est tra Ventimiglia e Arma di Taggia, debole da nord-est nell’entroterra, debole da est in montagna.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 16/20 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 17/22 °C; entroterra 13/18 °C; montagna 9/13 °C.

• Mare: Mare mosso; Hs 0,8-1,6 m; periodo medio circa 3,5 s; onda prevalente da SSE.

Pomeriggio:

• Cielo: Molto nuvoloso tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese; molto nuvoloso o coperto su Ventimiglia-Arma di Taggia, entroterra, montagna.

• Fenomeni: Rovesci e piogge in progressiva organizzazione con il transito frontale dal Ponente estremo; localmente intensi, ma con accumuli molto variabili.

• Venti: Debole da nord tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese, debole o moderato da nord-est tra Ventimiglia e Arma di Taggia, debole da nord- est nell’entroterra, debole da sud-est in montagna; raffiche fino a circa 57 km/h.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 16/19 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 16/21 °C; entroterra 13/18 °C; montagna 8/13 °C.

• Mare: Mare mosso; Hs 0,8-1,6 m; periodo medio circa 3,5 s; onda prevalente da SE.

Sera/notte:

• Cielo: Molto nuvoloso o coperto su Arma di Taggia-Golfo Dianese, entroterra, montagna; molto nuvoloso per nubi medio-alte tra Ventimiglia e Arma di Taggia.

• Fenomeni: Rovesci intermittenti con possibile ripresa associata a un secondo impulso; intensità e distribuzione locali variabili.

• Venti: Debole / debole o moderato tra nord-est e nord; raffiche fino a circa 47 km/h.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 15/17 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 15/18 °C; entroterra 11/15 °C; montagna 7/11 °C.

• Mare: Mare molto mosso; Hs 0,8-2,5 m; periodo medio circa 4,5 s; onda prevalente da ESE.

21 ottobre

Mattino:

• Cielo: Molto nuvoloso su Arma di Taggia-Golfo Dianese, Ventimiglia- Arma di Taggia, entroterra; parzialmente nuvoloso in montagna.

• Fenomeni: Possibili deboli precipitazioni locali.

• Venti: Debole da nord-ovest tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese, debole da sud-ovest tra Ventimiglia e Arma di Taggia, debole da sud- ovest nell’entroterra, debole da sud-ovest in montagna.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 15/20 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 14/19 °C; entroterra 12/17 °C; montagna 9/15 °C.

• Mare: Mare molto mosso; Hs 1,6-2,5 m; periodo medio circa 5,5 s; onda prevalente da SE.

Pomeriggio:

• Cielo: Sereno o poco nuvoloso su Arma di Taggia-Golfo Dianese, montagna; poco nuvoloso tra Ventimiglia e Arma di Taggia; parzialmente nuvoloso nell’entroterra.

• Venti: Debole tra sud-est e sud.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 17/20 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 16/20 °C; entroterra 14/18 °C; montagna 12/16 °C.

• Mare: Mare molto mosso; Hs 1,6-2,5 m; periodo medio circa 4,5-5,5 s; onda prevalente da SE.

Sera/notte:

• Cielo: Sereno o poco nuvoloso su Arma di Taggia-Golfo Dianese, entroterra; poco nuvoloso su Ventimiglia-Arma di Taggia, montagna.

• Venti: Debole da nord-est tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese, debole da nord-est tra Ventimiglia e Arma di Taggia, debole da nord-ovest nell’entroterra, debole da nord-ovest in montagna.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 12/21 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 11/20 °C; entroterra 9/16 °C; montagna 5/14 °C.

• Mare: Mare molto mosso; Hs 1,2-2,5 m; periodo medio circa 4,5 s; onda prevalente da S.

22 ottobre

Mattino:

• Cielo: Sereno o poco nuvoloso.

• Venti: Debole tra nord e nord-ovest.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 11/21 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 9/20 °C; entroterra 7/17 °C; montagna 5/14 °C.

• Mare: Mare agitato; Hs 2,0-4,0 m.

Pomeriggio:

• Cielo: Velato da nubi alte.

• Venti: Debole da nord-est tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese, debole da sud-est tra Ventimiglia e Arma di Taggia, debole da sud-est nell’entroterra, debole da sud-est in montagna.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 17/21 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 16/21 °C; entroterra 13/18 °C; montagna 9/16 °C.

• Mare: Mare molto mosso; Hs 1,6-2,5 m.

Sera/notte:

• Cielo: Velato o coperto da nubi alte su Arma di Taggia-Golfo Dianese, Ventimiglia-Arma di Taggia, entroterra; parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte in montagna.

• Venti: Debole da nord-ovest.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 11/21 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 11/18 °C; entroterra 9/13 °C; montagna 4/11 °C.

• Mare: Mare mosso; Hs 0,5-2,0 m.