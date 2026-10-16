Che tempo farà? Il meteo di Giovanni Nebbia

Imperia. «Care lettrici e lettori di Riviera24, buongiorno e bentrovati al bollettino meteo di Giovanni Nebbia. Inizia la lotta per la corretta informazione meteorologica. Dopo diversi giorni di grande incertezza, i principali modelli meteorologici iniziano finalmente a mostrare un accordo sull’evoluzione generale dell’atmosfera prevista per l’inizio della prossima settimana. Questo, però, non significa che sia già possibile stabilire dove e quanto pioverà, ma vorrei essere chiaro: Esistono le condizioni atmosferiche per precipitazioni localmente molto intense, potenzialmente anche eccezionali.

È un’eventualità che dobbiamo considerare seriamente, senza tuttavia confonderla con una previsione già definita. In vista del possibile peggioramento, sarà fondamentale prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali della Protezione Civile. La configurazione che si sta delineando per la prima fase del peggioramento è particolarmente delicata per il territorio ligure (così come per l’alto Piemonte, con segnali attualmente meno marcati sul Cuneese).

Piccole differenze potrebbero infatti determinare accumuli molto diversi anche tra località distanti pochi chilometri: una zona inizialmente indicata come maggiormente esposta potrebbe ritrovarsi ai margini delle precipitazioni più intense, mentre un’altra potrebbe esserne interessata direttamente, il tutto a pochissimi km di distanza. C’è un elemento incoraggiante. Le ultime elaborazioni dei due principali modelli globali, sostenute anche dalle rispettive previsioni d’insieme, suggeriscono un’evoluzione che potrebbe inizialmente favorire precipitazioni persistenti su alcuni settori, per poi organizzare un sistema più mobile, in progressivo spostamento verso est.

Se questa evoluzione fosse confermata, potrebbe limitare la permanenza delle precipitazioni più intense sulle medesime aree,

riducendo il rischio di accumuli estremamente concentrati. Non è però una garanzia: molto dipenderà da come si organizzeranno i fenomeni alla scala locale. Nelle prossime ore vedrete probabilmente circolare carte che mostrano potenziali accumuli alluvionali su aree ristrette. Si deve ben tenere a mente che si tratta di simulazioni, non misurazioni e nemmeno quantità già attribuibili con certezza a una località.

Ci indicano che alcuni scenari paiono meritare molta attenzione, ma oggi non consentono di stabilire dove si verificheranno gli accumuli maggiori. Per il momento la cosa più importante è seguire l’evoluzione con attenzione, senza anticipare conclusioni che la meteorologia non è ancora in grado di sostenere. Per ora diffidate sia di chi garantisce che non succederà nulla, sia di chi dice di conoscere già il paese sul quale cadranno centinaia di millimetri. Le previsioni per domenica 18 e lunedì 19 saranno soggette a forte revisione.

16 ottobre

Mattino:

• Cielo: Parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese; nuvoloso per nubi medio-alte tra Ventimiglia e Arma di Taggia; molto nuvoloso per nubi medio-alte su entroterra, montagna.

• Venti: Debole da nord-est tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese, debole da nord-ovest tra Ventimiglia e Arma di Taggia, debole da nord-est nell’entroterra, debole da sud-ovest in montagna.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 16/22 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 15/22 °C; entroterra 12/19 °C; montagna 9/16 °C.

• Mare: Mare mosso; Hs 0,3-1,2 m; periodo medio circa 2,5-3,0 s.

Pomeriggio:

• Cielo: Parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese; velato o coperto da nubi alte tra Ventimiglia e Arma di Taggia; nuvoloso o molto nuvoloso nell’entroterra; velato da nubi alte in montagna.

• Venti: Debole da sud-est.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 20/22 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 20/22 °C; entroterra 16/20 °C; montagna 13/17 °C.

• Mare: Mare mosso; Hs 0,5-1,2 m; periodo medio circa 3,0-3,5 s.

Sera/notte:

• Cielo: Sereno o poco nuvoloso.

• Venti: Debole tra nord-ovest e nord.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 15/19 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 15/19 °C; entroterra 11/16 °C; montagna 8/12 °C.

• Mare: Mare poco mosso; Hs 0,1-0,8 m; periodo medio circa 2,5 s.

17 ottobre

Mattino:

• Cielo: Sereno o poco nuvoloso.

• Venti: Debole da ovest tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese, debole da nord-ovest tra Ventimiglia e Arma di Taggia, debole da sud-est nell’entroterra, debole da sud-est in montagna.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 14/22 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 14/22 °C; entroterra 10/19 °C; montagna 7/16 °C.

• Mare: Mare poco mosso; Hs 0,1-0,3 m; periodo medio circa 2,5 s.

Pomeriggio:

• Cielo: Poco nuvoloso tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese; velato da nubi alte tra Ventimiglia e Arma di Taggia; nuvoloso o molto nuvoloso nell’entroterra; molto nuvoloso o coperto in montagna.

• Fenomeni: Possibili deboli precipitazioni locali in montagna.

• Venti: Debole tra sud e sud-est.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 20/22 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 19/22 °C; entroterra 15/20 °C; montagna 11/16 °C.

• Mare: Mare poco mosso; Hs 0,1-0,5 m; periodo medio circa 2,5-3,0 s.

Sera/notte:

• Cielo: Velato o coperto da nubi alte tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese; nuvoloso o molto nuvoloso su Ventimiglia-Arma di Taggia, entroterra; molto nuvoloso o coperto in montagna.

• Fenomeni: Possibili deboli precipitazioni locali in montagna.

• Venti: Debole tra nord-ovest e nord.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 15/19 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 16/19 °C; entroterra 11/16 °C; montagna 8/12 °C.

• Mare: Mare poco mosso; Hs 0,1-0,5 m; periodo medio circa 2,5 s.

18 ottobre

Mattino:

• Cielo: Parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte su Arma di Taggia- Golfo Dianese, Ventimiglia-Arma di Taggia, entroterra; nuvoloso per nubi medio-alte in montagna.

• Venti: Debole da nord-est.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 13/21 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 13/21 °C; entroterra 11/18 °C; montagna 9/16 °C.

• Mare: Mare poco mosso; Hs 0,1-0,3 m; periodo medio circa 2,5 s.

Pomeriggio:

• Cielo: Parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte.

• Venti: Debole o moderato da nord-est tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese, debole da sud-est tra Ventimiglia e Arma di Taggia, debole da est nell’entroterra, debole da sud-est in montagna.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 18/21 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 18/23 °C; entroterra 15/20 °C; montagna 10/18 °C.

• Mare: Mare poco mosso; Hs 0,1-0,3 m; periodo medio circa 1,5 s.

Sera/notte:

• Cielo: Parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte.

• Fenomeni: Precipitazioni sparse, localmente moderate tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese.

• Venti: Debole / debole o moderato da nord-est.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 15/20 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 14/22 °C; entroterra 11/17 °C; montagna 8/14 °C.

• Mare: Mare poco mosso; Hs 0,1-0,8 m; periodo medio circa 1,5-2,5 s.

19 ottobre

Mattino:

• Cielo: Molto nuvoloso o coperto su Arma di Taggia-Golfo Dianese, entroterra, montagna; parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte tra Ventimiglia e Arma di Taggia.

• Fenomeni: Precipitazioni sparse, localmente moderate su Arma di Taggia-Golfo Dianese, entroterra; possibili deboli precipitazioni locali su Ventimiglia-Arma di Taggia, montagna.

• Venti: Debole / debole o moderato da nord-est.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 15/20 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 14/24 °C; entroterra 12/20 °C; montagna 8/15 °C.

• Mare: Mare mosso; Hs 0,5-0,8 m.

Pomeriggio:

• Cielo: Molto nuvoloso o coperto su Arma di Taggia-Golfo Dianese, entroterra, montagna; parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte tra Ventimiglia e Arma di Taggia.

• Fenomeni: Possibili deboli precipitazioni locali su Arma di Taggia-Golfo Dianese, Ventimiglia-Arma di Taggia, montagna; precipitazioni sparse, localmente moderate nell’entroterra.

• Venti: Debole / debole o moderato da nord-est.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 16/21 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 19/24 °C; entroterra 14/20 °C; montagna 9/19 °C.

• Mare: Mare mosso; Hs 0,5-0,8 m.

Sera/notte:

• Cielo: Molto nuvoloso o coperto su Arma di Taggia-Golfo Dianese, entroterra, montagna; molto nuvoloso tra Ventimiglia e Arma di Taggia.

• Fenomeni: Precipitazioni sparse, localmente moderate.

• Venti: Debole / debole o moderato tra nord e nord-est.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 15/21 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 16/22 °C; entroterra 13/18 °C; montagna 9/16 °C.

• Mare: Mare mosso; Hs 0,5-1,6 m.