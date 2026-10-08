Che tempo farà? Il meteo di Giovanni Nebbia

Imperia. «Care lettrici e lettori di Riviera24, buongiorno e bentrovati al bollettino meteo di Giovanni Nebbia.

La perturbazione che ci sta interessando non ha ancora esaurito le sue cartucce. Anzi, la seconda parte del suo passaggio potrebbe riservare qualche fenomeno piuttosto consistente, anche se, come abbiamo osservato ieri, non necessariamente distribuito in maniera uniforme. Il sistema perturbato sta evolvendo attorno a una circolazione depressionaria piuttosto articolata, che nelle prossime ore continuerà a richiamare aria umida verso il Nord-Ovest, mentre in quota transiterà un nucleo di aria più fredda e instabile.

È una combinazione favorevole allo sviluppo di rovesci e temporali, ma con una complicazione: la disposizione dei rilievi, le correnti nei bassi strati e i piccoli cambiamenti nella circolazione potranno fare parecchia differenza anche a distanza di pochi chilometri. Indichiamo nelle 15 circa l’apertura della finestra più favorevole allo sviluppo dei fenomeni, senza naturalmente intendere che prima non possa piovere. Da quel momento e nelle ore successive aumenterà la possibilità di assistere a rovesci anche intensi e localmente temporaleschi.

Liguria-Ponente

Qui il quadro è più irregolare e maggiormente legato ai tempi di evoluzione della perturbazione. La fascia della valle Arroscia e i territori procedendo verso levante presentano opportunità più interessanti, soprattutto avvicinandosi a Capo Mele e al Savonese. A ovest di Capo Mele la probabilità dei fenomeni tende a diminuire, in particolare procedendo a ponente di Imperia, dove non escludiamo qualche episodio, ma con prospettive complessivamente meno favorevoli.

Liguria-Da Capo Mele al confine con il Genovesato

In questo settore la possibilità di rovesci, anche intensi e localmente temporaleschi, diventa più concreta. La distribuzione sarà tutt’altro che omogenea, con possibili pause e riprese e differenze anche marcate tra località relativamente vicine.

Uno sguardo d’insieme:

La perturbazione presenta dunque caratteristiche differenti da una zona all’altra. Sulla Granda la combinazione tra sollevamento orografico, aria fredda in quota e instabilità potrebbe produrre fenomeni localmente importanti. Sul Ponente ligure saranno soprattutto i tempi di evoluzione del sistema e la disposizione delle correnti a determinare dove e quanto riuscirà a piovere. Dal centro della Liguria verso Levante, invece, il richiamo umido sud-occidentale dovrebbe garantire una maggiore persistenza delle precipitazioni, pur con interruzioni e variazioni d’intensità. Non ci aspettiamo quindi una distesa uniforme di pioggia sull’intero territorio. Potranno esserci differenze anche notevoli negli accumuli, soprattutto laddove entreranno in gioco i temporali. In una situazione del genere preferiamo non rincorrere i singoli massimi di precipitazione disegnati dai modelli: possono individuare correttamente le zone favorevoli, ma la posizione effettiva dei nuclei più intensi rimane soggetta a oscillazioni anche importanti. Dalle 15 circa entreremo nella fase che merita maggiore attenzione, durante la quale l’osservazione in tempo reale sarà fondamentale per seguire lo sviluppo e gli spostamenti dei fenomeni.

Provincia di Imperia

8 ottobre

Mattino:

• Cielo: Sereno o poco nuvoloso.

• Venti: Debole da sud-ovest.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 16/21 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 15/21 °C; entroterra 12/19 °C; montagna 8/14 °C.

• Mare: Mare mosso; Hs 0,5-1,2 m; periodo medio circa 3,5 s.

Pomeriggio:

• Cielo: Velato o coperto da nubi alte tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese; molto nuvoloso per nubi medio-alte su Ventimiglia-Arma di Taggia, entroterra; molto nuvoloso o coperto in montagna.

• Fenomeni: Possibili deboli precipitazioni locali su entroterra, montagna.

• Venti: Debole o moderato da sud-ovest tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese, debole da sud-ovest tra Ventimiglia e Arma di Taggia, debole da sud nell’entroterra, debole da sud-est in montagna.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 20/22 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 20/22 °C; entroterra 16/20 °C; montagna 11/16 °C.

• Mare: Mare mosso; Hs 0,5-1,2 m; periodo medio circa 3,5 s.

Sera/notte:

• Cielo: Nuvoloso o molto nuvoloso tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese; poco nuvoloso tra Ventimiglia e Arma di Taggia; sereno o poco nuvoloso su entroterra, montagna.

• Fenomeni: Possibili deboli precipitazioni locali su entroterra, montagna.

• Venti: Debole da nord-est.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 16/20 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 15/19 °C; entroterra 11/17 °C; montagna 6/12 °C.

• Mare: Mare mosso; Hs 0,8-2,0 m; periodo medio circa 4,5 s; onda prevalente da SE.

9 ottobre

Mattino:

• Cielo: Sereno o poco nuvoloso.

• Venti: Debole / debole o moderato da nord-est; raffiche fino a circa 43 km/h.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 15/21 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 15/22 °C; entroterra 12/19 °C; montagna 7/14 °C.

• Mare: Mare molto mosso; Hs 1,2-2,0 m; periodo medio circa 4,5 s; onda prevalente da S.

Pomeriggio:

• Cielo: Sereno o poco nuvoloso.

• Venti: Debole tra nord-est e est.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 20/22 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 20/22 °C; entroterra 16/21 °C; montagna 10/16 °C.

• Mare: Mare da mosso a molto mosso; Hs 0,8-2,0 m; periodo medio circa 4,0-4,5 s; onda prevalente da SE.

Sera/notte:

• Cielo: Sereno o poco nuvoloso.

• Venti: Debole tra nord e nord-ovest.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 15/19 °C; Ventimiglia-Arma di Taggia 14/18 °C; entroterra 11/16 °C; montagna 6/11 °C.

• Mare: Mare mosso; Hs 0,8-1,6 m; periodo medio circa 3,5 s; onda prevalente da SE.

10 ottobre

Mattino:

• Cielo: Poco nuvoloso.

• Venti: Debole da ovest tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese, debole da nord-ovest tra Ventimiglia e Arma di Taggia, debole da sud-ovest nell’entroterra, debole da sud-ovest in montagna.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 13/21 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 11/21 °C; entroterra 9/19 °C; montagna 7/17 °C.

• Mare: Mare mosso; Hs 0,5-1,2 m; periodo medio circa 3,5 s; onda prevalente da SE.

Pomeriggio:

• Cielo: Sereno o poco nuvoloso.

• Fenomeni: Possibili deboli precipitazioni locali nell’entroterra; precipitazioni sparse, localmente moderate in montagna.

• Venti: Debole tra sud-ovest e sud-est.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 19/22 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 18/22 °C; entroterra 16/20 °C; montagna 12/18 °C.

• Mare: Mare mosso; Hs 0,5-1,2 m; periodo medio circa 2,5-3,0 s.

Sera/notte:

• Cielo: Sereno o poco nuvoloso.

• Fenomeni: Possibili deboli precipitazioni locali in montagna.

• Venti: Debole da ovest tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese, debole o moderato da nord-ovest tra Ventimiglia e Arma di Taggia, debole da nord-ovest nell’entroterra, debole da nord-ovest in montagna.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 14/22 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 13/20 °C; entroterra 11/17 °C; montagna 8/14 °C.

• Mare: Mare mosso; Hs 0,3-0,8 m; periodo medio circa 3,5 s.

11 ottobre

Mattino:

• Cielo: Velato da nubi alte.

• Venti: Debole / debole o moderato tra nord e nord-est.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 13/22 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 11/23 °C; entroterra 9/20 °C; montagna 7/17 °C.

• Mare: Mare poco mosso; Hs 0,3-0,5 m.

Pomeriggio:

• Cielo: Velato da nubi alte su Arma di Taggia-Golfo Dianese, Ventimiglia- Arma di Taggia, entroterra; parzialmente nuvoloso in montagna.

• Venti: Debole o moderato da nord-est tra Arma di Taggia e il Golfo Dianese, debole o moderato da sud-est tra Ventimiglia e Arma di Taggia, debole da sud-est nell’entroterra, debole da sud-est in montagna.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 19/22 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 19/23 °C; entroterra 16/21 °C; montagna 12/19 °C.

• Mare: Mare poco mosso; Hs 0,1-0,5 m.

Sera/notte:

• Cielo: Parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte su Arma di Taggia- Golfo Dianese, Ventimiglia-Arma di Taggia, entroterra; nuvoloso o molto nuvoloso in montagna.

• Venti: Debole tra nord-est e nord.

• Temperature: Arma di Taggia-Golfo Dianese 15/21 °C; Ventimiglia- Arma di Taggia 14/22 °C; entroterra 11/18 °C; montagna 9/14 °C.

• Mare: Mare poco mosso; Hs 0,3-0,5 m.