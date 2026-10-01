Che tempo farà? Il meteo di Giovanni Nebbia

Imperia. «Care lettrici e lettori di Riviera24, buongiorno e bentrovati al bollettino meteo di Giovanni Nebbia. Giornata grigia e a tratti umida, inserita però in un contesto ancora generalmente anticiclonico. Per questo l’impulso instabile arrivato da ovest, che è stato in grado di recare danni sul sud della Francia, risulterà pressoché inefficace sul settore nordoccidentale italiano. Trascorsa la giornata odierna tra qualche pioggia debole e disorganizzata, che la modellistica vede principalmente concentrarsi nell’entroterra dell’estremo Ponente e sull’arco alpino piemontese, si aprirà nuovamente una finestra di stabilità atmosferica.