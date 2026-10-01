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Che tempo farà? Il meteo di Giovanni Nebbia
Il bollettino del 1 ottobre
Imperia. «Care lettrici e lettori di Riviera24, buongiorno e bentrovati al bollettino meteo di Giovanni Nebbia. Giornata grigia e a tratti umida, inserita però in un contesto ancora generalmente anticiclonico. Per questo l’impulso instabile arrivato da ovest, che è stato in grado di recare danni sul sud della Francia, risulterà pressoché inefficace sul settore nordoccidentale italiano. Trascorsa la giornata odierna tra qualche pioggia debole e disorganizzata, che la modellistica vede principalmente concentrarsi nell’entroterra dell’estremo Ponente e sull’arco alpino piemontese, si aprirà nuovamente una finestra di stabilità atmosferica.
Nel medio termine il campo anticiclonico potrebbe però iniziare a mostrare i primi segnali di cedimento, mentre la circolazione sull’Europa occidentale tenderà a farsi più ondulata. I principali modelli iniziano infatti a proporre con una certa continuità l’avvicinamento di una saccatura atlantica, anche se a questa distanza restano ancora molte incertezze sulla sua effettiva evoluzione verso il Mediterraneo: un tema sul quale torneremo nei prossimi giorni.
1 ottobre
Mattino:
• Cielo: Molto nuvoloso per nubi medio-alte su costa; molto nuvoloso per nubi medio-alte su entroterra; molto nuvoloso o coperto su montagna.
• Fenomeni: Possibili deboli precipitazioni locali.
• Venti: Debole da nno su costa, debole da n su entroterra, debole da ene su montagna.
• Temperature: Costa 19/22 °C; entroterra 16/20 °C; montagna 11/15 °C.
• Mare: Mare da poco mosso a mosso; Hs 0,3-0,8 m; periodo medio circa 2,5 s.
Pomeriggio:
• Cielo: Molto nuvoloso per nubi medio-alte su costa; molto nuvoloso per nubi medio-alte su entroterra; molto nuvoloso su montagna.
• Fenomeni: Possibili deboli precipitazioni locali, accumuli modesti all’interno, con qualche località in possibile doppia cifra.
• Venti: Debole da ENE-E.
• Temperature: Costa 22/24 °C; entroterra 17/22 °C; montagna 12/17 °C.
• Mare: Mare mosso; Hs 0,5-0,8 m; periodo medio circa 2,5 s.
Sera/notte:
• Cielo: Molto nuvoloso per nubi medio-alte su costa; molto nuvoloso per nubi medio-alte su entroterra; nuvoloso o molto nuvoloso su montagna.
• Fenomeni: Possibili deboli precipitazioni locali.
• Venti: Debole da N-NNE.
• Temperature: Costa 19/22 °C; entroterra 15/19 °C; montagna 10/14 °C.
• Mare: Mare mosso; Hs 0,5-1,2 m; periodo medio circa 2,5-3,5 s.
2 ottobre
Mattino:
• Cielo: Molto nuvoloso per nubi medio-alte su costa; molto nuvoloso per nubi medio-alte su entroterra; molto nuvoloso o coperto su montagna.
• Fenomeni: Possibili deboli precipitazioni locali.
• Venti: Debole / debole o moderato da N-NE.
• Temperature: Costa 19/25 °C; entroterra 15/22 °C; montagna 11/17 °C.
• Mare: Mare mosso; Hs 0,5-0,8 m; periodo medio circa 2,5 s.
Pomeriggio:
• Cielo: Molto nuvoloso per nubi medio-alte su costa; molto nuvoloso per nubi medio-alte su entroterra; nuvoloso o molto nuvoloso su montagna.
• Venti: Debole / debole o moderato da E-ESE.
• Temperature: Costa 24/26 °C; entroterra 19/24 °C; montagna 13/19 °C.
• Mare: Mare mosso; Hs 0,3-0,8 m; periodo medio circa 2,5 s.
Sera/notte:
• Cielo: Parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte.
• Venti: Debole da N-NNO.
• Temperature: Costa 19/23 °C; entroterra 15/20 °C; montagna 9/15 °C.
• Mare: Mare poco mosso; Hs 0,3-0,8 m; periodo medio circa 3,0-3,5 s.
3 ottobre
Mattino:
• Cielo: Parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte su costa; velato o coperto da nubi alte su entroterra; velato o coperto da nubi alte su montagna.
• Venti: Debole / debole o moderato da NE-NNE.
• Temperature: Costa 18/26 °C; entroterra 14/24 °C; montagna 12/22 °C.
• Mare: Mare poco mosso; Hs 0,3-0,5 m; periodo medio circa 2,5-3,5 s.
Pomeriggio:
• Cielo: Velato o coperto da nubi alte.
• Venti: Debole / debole o moderato da E-SE.
• Temperature: Costa 22/26 °C; entroterra 20/25 °C; montagna 15/22 °C.
• Mare: Mare poco mosso; Hs 0,3-0,5 m; periodo medio circa 3,5 s.
Sera/notte:
• Cielo: Parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte.
• Venti: Debole da N.
• Temperature: Costa 18/25 °C; entroterra 15/21 °C; montagna 11/18 °C.
• Mare: Mare poco mosso; Hs 0,3-0,8 m; periodo medio circa 2,5-3,5 s.
4 ottobre
Mattino:
• Cielo: Parzialmente nuvoloso su costa; parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte su entroterra; velato o coperto da nubi alte su montagna.
• Venti: Debole da NE.
• Temperature: Costa 17/26 °C; entroterra 14/24 °C; montagna 11/21 °C.
• Mare: Mare poco mosso; Hs 0,1-0,5 m.
Pomeriggio:
• Cielo: Parzialmente nuvoloso su costa; parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte su entroterra; parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte su montagna.
• Venti: Debole / debole o moderato da E-SE.
• Temperature: Costa 23/26 °C; entroterra 20/25 °C; montagna 16/23 °C.
• Mare: Mare poco mosso; Hs 0,1-0,5 m.
Sera/notte:
• Cielo: Velato o coperto da nubi alte.
• Venti: Debole da NNE-NNO.
• Temperature: Costa 17/24 °C; entroterra 14/20 °C; montagna 11/18 °C.
• Mare: Mare mosso; Hs 0,3-1,2 m.
Bene, per oggi è tutto, al prossimo appuntamento».