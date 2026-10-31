Cgil Imperia risponde al senatore Berrino: «Obiettivi condivisi? Il governo li trasformi in leggi»

«La Cgil rivendica, denuncia e, quando necessario, proclama scioperi. Il senatore e i suoi colleghi, invece, hanno il potere di trasformare quelle rivendicazioni in leggi e provvedimenti»

Imperia. Ecco quanto affermato in una nota dalla Cgil Imperia a seguito della affermazioni del senatore Berrino.

«Vogliamo ringraziare il senatore Berrino per il pensiero rivolto alla Cgil. Ci fa piacere sapere che il senatore segua con tanta attenzione le nostre iniziative, anche se, per la precisione, questa volta il suo intervento arriva in occasione dello sciopero proclamato dai sindacati di base. Lo sciopero generale Cgil si terrà il prossimo 20 novembre. Ma veniamo alle cose interessanti.

Apprendiamo con estremo piacere, e anche con un pizzico di stupore, che la Cgil e il senatore condividono gli stessi obiettivi, poiché il senatore dichiara che gli fa sempre piacere vedere qualcuno scendere in piazza per chiedere stipendi più alti, una sanità migliore, una scuola più efficiente e una vita dignitosa e che questi sono obiettivi che condividiamo tutti. Una comunanza di vedute che ci riempie di soddisfazione. Quasi quasi verrebbe da chiedersi perché, allora, non se ne sia accorto prima il governo di cui fa parte.

Ci permettiamo però di ricordare al senatore qualche dettaglio, forse sfuggito tra un’intervista e l’altra. La Cgil ha proclamato lo sciopero generale del 20 novembre proprio perché il governo, di cui il senatore è autorevole esponente, non ha dato, né con questa né con le precedenti manovre di bilancio, risposte adeguate alle priorità che oggi Berrino dichiara di condividere.

Infatti la manovra finanziaria per il 2027 non destina risorse sufficienti e adeguate alla sanità e alla scuola pubblica, alle politiche giovanili, alla precarietà, alla sicurezza sul lavoro, alle politiche industriali, alla riforma fiscale, al carovita ed ai salari non adeguati all’inflazione (oggi al 5,4%), mentre ne investe ben 14,4 miliardi per l’incremento della spesa militare per i prossimi due anni.

È davvero interessante, pertanto, scoprire che il senatore abbia così a cuore le preoccupazioni della Cgil. C’è però una piccola differenza di ruolo che vorremmo ricordargli: la Cgil fa sindacato, il senatore fa il parlamentare. La Cgil rivendica, denuncia e, quando necessario, proclama scioperi. Il senatore e i suoi colleghi, invece, hanno il potere di trasformare quelle rivendicazioni in leggi e provvedimenti.

Quanto alla tassazione sui grandi patrimoni, se il tema suscita qualche perplessità, potremmo fornire al senatore alcuni dettagli tra i quali i potenziali benefici di un prelievo dell’1% sui grandi patrimoni, che riguarderebbe meno dell’1% della popolazione e consentirebbe di recuperare risorse importanti da destinare proprio a quelle priorità che oggi scopriamo essere anche quelle del Senatore.

Come ricordato dal senatore, non basta invocare nuove tasse sui ricchi: bisogna anche avere la possibilità e, soprattutto, la responsabilità di introdurle. E qui torniamo alla differenza tra chi fa sindacato e chi governa. Il sindacato può rivendicare una diversa distribuzione della ricchezza, anche attraverso lo sciopero. I parlamentari possono approvare le leggi.

E sempre sull’equità fiscale: con la legge di Bilancio 2027, le disparità tra lavoratori autonomi e dipendenti rischiano di accentuarsi ulteriormente; per gli autonomi con redditi fino a 100.000 euro opera il regime agevolato della flat tax al 15%, mentre per i lavoratori dipendenti, a parità di reddito, il carico fiscale può arrivare ad aliquote ben più elevate, oltre al 40%. Ora capisce il senatore perché la Cgil ha proclamato lo sciopero del 20 novembre?

Un’ultima considerazione in fatto di coerenza. Ricordiamo bene le campagne elettorali in cui si prometteva di abolire le accise sui carburanti e di cancellare la riforma Fornero. Erano promesse molto applaudite, bisogna riconoscerlo. Peccato che, una volta arrivati al governo, la benzina sia rimasta alle stelle e l’età pensionabile abbia continuato ad aumentare, con ulteriori incrementi all’orizzonte. Ecco, forse prima di impartire lezioni di coerenza alla Cgil sarebbe utile dare un’occhiata alle promesse fatte agli elettori.

La Cgil proprio perché coerente, ha proclamato lo sciopero contro una legge di Bilancio che non risponde a quelle stesse priorità che oggi il senatore dichiara di condividere: salari più alti, sanità pubblica e scuola pubblica.