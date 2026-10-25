Cesio in festa accoglie don Honoré Dzinego e saluta don Devasahayraju Arulanandham

Cesio. Un pomeriggio di profonda emozione, fede e spirito comunitario ha animato la chiesa di Santa Lucia a Cesio sabato 24 ottobre alle 17. La comunità locale si è riunita numerosa per dare il benvenuto al nuovo parroco, don Honoré, e salutare con affetto don Deva, pronto a iniziare un nuovo capitolo del suo ministero pastorale ad Imperia.

La funzione liturgica è stata caratterizzata da una grandissima partecipazione di popolo, che ha riempito ogni banco della chiesa parrocchiale. A rendere la celebrazione ancora più vivace e toccante sono stati i canti del coro di bambini ed adolescenti delle vallate del gruppo G.A.M ( Gioventù Ardente Mariana ) con le loro famiglie.

A testimonianza dell’importanza dell’evento per l’intera vallata, erano presenti le massime autorità civili dei comuni del territorio: i sindaci di Cesio Fabio Natta , di Chiusanico Gianni Agnese, e di Caravonica Angelo Dulbecco, che hanno voluto esprimere personalmente la vicinanza delle istituzioni a entrambi i sacerdoti.

L’atmosfera si è divisa tra la gioia e la festa per l’arrivo di don Honoré, accolto con grande calore ed entusiasmo, e un velo di inevitabile mestizia per il congedo di don Deva, figura di riferimento amata e stimata negli anni di servizio pastorale.

Al termine della celebrazione, la comunità ha voluto manifestare la propria gratitudine con due omaggi : a don Deva è stata consegnata una grande fotografia artistica del borgo di Cesio, per portare con sé il ricordo visivo e l’affetto del paese, e ad entrambi i parroci sono stati donate due cassette con i prodotti tipici del territorio, come ringraziamento a don Deva per l’attività svolta in circa 20 anni, e a don Honoré come segno di benvenuto .