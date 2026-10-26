Ceriana ricorda Melita Siri, il 15 novembre il primo memorial dedicato alla navigatrice sanremese

A poco più di un anno dalla sua morte, amici, equipaggi e appassionati si ritroveranno per ricordarla proprio attraverso lo sport che l’aveva vista protagonista. A organizzare la giornata è il Riviera Historic & Racing Team insieme alla famiglia Siri, che porterà nel borgo dell’entroterra una nuova edizione di “Storiche Emozioni”, tra auto storiche e racing, giro turistico e un circuito dimostrativo allestito in corso Italia. L’appuntamento era stato inizialmente programmato per il 20 settembre, ma il Consiglio direttivo del Riviera Historic, d’accordo con la famiglia Siri, aveva scelto di rinviarlo in seguito al grave lutto che aveva colpito in quei giorni la grande famiglia del motorsport imperiese con la scomparsa di Stefano Sappracone. Una decisione presa per rispetto di un ambiente profondamente scosso da un’altra perdita. Ora il memorial può finalmente tornare in calendario, conservando intatto il suo significato originario.

La manifestazione proporrà due formule. Per chi parteciperà al raduno, le registrazioni saranno aperte dalle 8.30 alle 10.30. Alle 11 scatterà il giro turistico, seguito alle 12.30 dall’aperitivo nella zona del circuito e alle 13 dal pranzo presso la Pro Loco. Le premiazioni sono previste alle 14.30. Più articolato il programma riservato alle vetture che prenderanno parte al circuito dimostrativo, aperto a un massimo di 25 auto. Le registrazioni si svolgeranno dalle 8.30 alle 10, mentre alle 10 partirà il primo turno. Dopo la pausa conviviale e le premiazioni, i motori torneranno ad accendersi alle 15 per la seconda sessione. La conclusione della manifestazione è prevista per le 17.30.

Anche il pubblico potrà vivere da vicino l’esperienza delle vetture partecipanti: durante la giornata, con una libera donazione, sarà infatti possibile salire a bordo come passeggeri per un giro dimostrativo sul circuito. La quota di partecipazione, comprensiva di aperitivo e pranzo, è fissata in 40 euro per il raduno e in 70 euro per il circuito. Gli eventuali pranzi aggiuntivi avranno un costo di 25 euro. Le preiscrizioni dovranno essere effettuate entro mercoledì 11 novembre. Più che una semplice tappa del calendario del Riviera Historic & Racing Team, quella di Ceriana sarà dunque una giornata della memoria. Un modo per ritrovarsi attorno alle auto e alle corse, ma soprattutto intorno al ricordo di Melita Siri, riportando idealmente la navigatrice sanremese in quell’ambiente di motori, amicizia e passione che aveva condiviso con tanti protagonisti del rally del Ponente. Il direttivo ringrazia anticipatamente il sindaco del comune di Ceriana, Maurizio Caviglia, e la Proloco del paese per la disponibilità accordata.