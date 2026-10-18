Cento lire per un film sotto le stelle: l’ex cinema Odeon di Imperia cambia copione

Imperia. Cento lire per un film sotto le stelle, qualche incontro di pugilato, spettacoli di varietà e un cortile pieno di gente. L’ex cinema Odeon di Imperia cambia copione. Dopo la chiusura, avvenuta tra la fine degli anni Settanta e i primi Ottanta, lo storico immobile è rimasto inutilizzato per decenni, attraversando diversi tentativi di recupero mai concretizzati. Ora si apre la possibilità di una seconda vita: il consiglio comunale ha approvato la permuta di terreni che consentirà di proseguire il progetto di riqualificazione, con la realizzazione di spazi commerciali, uffici e parcheggi pubblici e privati.

La storia però comincia nei primi anni Cinquanta, quando andare al cinematografo non significava soltanto scegliere una pellicola. Era un appuntamento importante. L’Odeon, appartenuto alla famiglia Audissino, aveva una caratteristica particolare: non era una sala tradizionale, ma uno spazio all’aperto, incastonato tra i palazzi di Oneglia, capace di trasformarsi secondo le esigenze del pubblico. La programmazione arrivava a sei titoli alla settimana. Sullo stesso palcoscenico si alternavano compagnie teatrali, artisti e incontri di boxe, che richiamavano spettatori anche da fuori quartiere. Il biglietto costava cento lire e si poteva fumare la pipa durante la proiezione. Negli anni Settanta cambiarono le abitudini e la formula che aveva reso popolare l’Odeon perse progressivamente attrattiva. Le ultime proiezioni risalirebbero al periodo compreso tra il 1978 e il 1979. Qualche festa continuò ancora per un po’, poi le luci si spensero definitivamente. Ma dietro quelle mura il tempo ha lasciato parecchie tracce. A raccontarle è stato anche Ascosi Lasciti, progetto dedicato alla documentazione fotografica degli immobili abbandonati, che alcuni mesi fa ha pubblicato un servizio sull’ex sala. Gli esploratori hanno trovato testimonianze della vecchia attività: biglietti d’ingresso, attrezzature cinematografiche, giornali d’epoca e un banco frigorifero che un tempo custodiva i gelati venduti agli spettatori.

Dopo il passaggio della proprietà furono ipotizzati diversi interventi di recupero, tra cui la costruzione di abitazioni con esercizi commerciali al piano terra e autorimesse sotterranee. Nessuno arrivò a concretizzarsi.

C’è poi una coincidenza che lega il passato dell’Odeon alla settima arte. Emilio Audissino, nato a Imperia nel 1981 e discendente della famiglia proprietaria, è diventato uno studioso di storia e critica cinematografica, specializzandosi anche nella musica per film. Tra i suoi principali interessi di ricerca figura John Williams, il compositore delle colonne sonore di Star Wars, Lo squalo, Indiana Jones ed E.T. l’extra-terrestre. Una curiosità familiare che sembra quasi un passaggio di testimone: cambiano gli schermi, le generazioni e i modi di raccontare le storie, ma la passione per le immagini continua a trovare la propria strada.

Per il complesso di via XXV Aprile, intanto, il futuro è legato al piano presentato in consiglio comunale. L’intervento prevede una struttura a destinazione mista, con spazi commerciali, uffici e posti auto. Per consentirne la realizzazione è necessario riorganizzare alcune porzioni di terreno attraverso l’accordo approvato dall’amministrazione. L’operazione comprende anche la realizzazione di un nuovo percorso pedonale adiacente a traversa Amoretti, più ampio e dotato di pavimentazione e illuminazione. Nessun onere aggiuntivo graverà sul bilancio comunale.