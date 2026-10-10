Caso linea Torrazza-Imperia, per i tecnici Riviera Trasporti il bus è conforme

Imperia. Riviera Trasporti S.p.A. esprime innanzitutto soddisfazione nell’apprendere che lo studente coinvolto nel dispiacevole episodio avvenuto nei giorni scorsi sulla linea Torrazza-Imperia non abbia riportato conseguenze fisiche e abbia potuto riprendere regolarmente la frequenza scolastica senza interruzioni.

La Società segue con la massima attenzione quanto accaduto, e comprende la preoccupazione suscitata dall’episodio tra i cittadini e le famiglie. Proprio per questo, fin dalle prime ore successive all’accaduto, sono state immediatamente avviate tutte le verifiche tecniche necessarie.

Come già formalmente comunicato alla Direzione Esecutiva del Contratto della Provincia di Imperia, al termine della corsa il mezzo interessato è stato subito ritirato dal servizio e condotto presso l’officina aziendale per approfonditi controlli, effettuati alla presenza dei diversi responsabili tecnici della Società. Le verifiche eseguite non hanno evidenziato anomalie nel funzionamento del sistema di apertura e chiusura delle porte, dei dispositivi di sicurezza, dei sensori di chiusura e del comando di emergenza. Il mezzo è risultato conforme e funzionante in ogni sua parte. Inoltre, sono stati avviati ulteriori accertamenti e specifici stress-test per verificarne il comportamento anche in condizioni di esercizio particolarmente gravose.

Si ricorda, altresì, che il veicolo interessato è stato sottoposto a regolare manutenzione, e che nel corso dell’anno sono stati effettuati specifici interventi di controllo e registrazione dei meccanismi di apertura e chiusura delle porte. Il mezzo, immatricolato nel 2015, ha superato con esito regolare la revisione periodica effettuata nel febbraio 2026.

Riviera Trasporti ritiene doveroso fornire queste precisazioni senza alcun intento polemico nei confronti di chi, legittimamente, esprime preoccupazioni o critiche. Tuttavia, è altrettanto importante che ogni valutazione sia basata su elementi oggettivi, verificati e documentati, evitando conclusioni affrettate prima del completamento degli accertamenti tecnici ancora in corso.

L’Azienda desidera, inoltre, ricordare che sta affrontando una fase complessa, caratterizzata da criticità strutturali note a tutti gli operatori del trasporto pubblico locale, in particolare la carenza di autobus disponibili, per carenza di fondi ministeriali, e la difficoltà di reperimento del personale di guida. Nonostante tali problematiche, Riviera Trasporti, grazie all’impegno quotidiano dei propri dipendenti, continua a lavorare intensamente per migliorare il servizio e garantire ai cittadini il servizio.

Nei prossimi mesi entreranno progressivamente in servizio nuovi autobus e nuovi autisti, interventi che contribuiranno in maniera significativa al potenziamento dell’offerta e al miglioramento delle condizioni operative dell’Azienda.