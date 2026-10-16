Caso Beatrice, sei ore di incidente probatorio per ascoltare le sorelline della bimba morta a Bordighera

Genova. É durato circa sei ore l’incidente probatorio per raccogliere le testimonianze delle due sorelle maggiori di Beatrice, la bambina di due anni trovata morta il 9 febbraio scorso nella casa di famiglia a Montenero, a Bordighera. Le audizioni si sono svolte in forma protetta negli uffici della questura di via Diaz, a Genova, davanti al giudice per le indagini preliminari Massimiliano Botti, nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Imperia sulla morte della piccola. Stando a quanto si apprende, gli inquirenti si ritengono soddisfatti per quanto emerso oggi nel corso dell’incidente probatorio richiesto dalle difese degli imputati, pur non entrando nel merito di quanto riferito dalle sorelline di Beatrice.

Le due bambine, di nove e dieci anni, sono state ascoltate separatamente e avrebbero confermato quanto già riferito a pm e giudice durante la prima fase dell’inchiesta. La prima a essere sentita è stata la sorella più piccola, poi è toccato alla maggiore. Sulle dichiarazioni rese dalle minori vige il più stretto riserbo. Al termine dell’udienza, i legali presenti si sono limitati a un «no comment», senza rilasciare dichiarazioni sull’esito dell’incidente probatorio.

Si tratta di un passaggio delicato dell’inchiesta che vede in carcere la madre della piccola, Emanuela Aiello, e il compagno Emanuel Iannuzzi, accusati in concorso di maltrattamenti aggravati dalla morte della minore. Le testimonianze, raccolte nel contraddittorio tra accusa e difese, potranno essere acquisite come prova nell’eventuale processo.

All’udienza hanno partecipato il pubblico ministero Veronica Meglio, titolare del fascicolo per la Procura di Imperia, e il gip Massimiliano Botti. Presenti anche gli avvocati Maria Gioffré e Christian Urbini, difensori di Iannuzzi, Laura Corbetta e Bruno Di Giovanni, legali di Aiello, e Sara Manuello, che assiste Maurizio Rao, padre biologico delle tre bambine.

Gli indagati hanno seguito l’udienza in collegamento dai rispettivi istituti penitenziari: Aiello dal carcere di Torino e Iannuzzi da San Vittore, a Milano. Il padre biologico delle minori, detenuto nel carcere di Sanremo per un’altra causa, avrebbe dovuto essere presente a Genova, ma per un errore nella traduzione è stato condotto a Imperia.

L’incidente probatorio era stato richiesto dalla difesa di Aiello. Nei giorni scorsi, l’avvocata Laura Corbetta aveva sottolineato la necessità di ascoltare direttamente le bambine, ribadendo la posizione della propria assistita, che si dichiara estranea ai traumi mortali riportati dalla figlia. «Sui traumi mortali, quelli che sono stati definiti la causa del decesso, è estranea a questi fatti, certo», aveva dichiarato la legale, precisando che la ricostruzione dovrà essere ulteriormente valutata alla luce degli atti.

Anche la difesa di Iannuzzi ha sempre respinto le accuse. L’avvocato Urbini aveva riferito che il proprio assistito nega di aver compiuto violenze nei confronti di Beatrice e delle altre bambine, oltre ad aver negato di aver assistito a maltrattamenti commessi da altre persone. Il legale aveva inoltre riferito che Iannuzzi avrebbe visto i lividi sul corpo della piccola soltanto la sera del sabato precedente alla morte e che la madre gli avrebbe spiegato che le lesioni erano conseguenza di una caduta dalle scale.

L’inchiesta comprende anche altri elementi ancora al vaglio degli investigatori, tra cui gli esiti degli accertamenti tossicologici, che avrebbero documentato un’esposizione ripetuta della bambina alla cocaina per un periodo di circa sette mesi, a partire dall’estate del 2025, e alcuni filmati acquisiti agli atti.