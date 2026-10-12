Casinò di Sanremo, sette spettacoli per la stagione teatrale 2026-2027: aperta la vendita dei biglietti

Dal musical «Forza Venite Gente» ai classici di Eduardo De Filippo e Pirandello, sul palco Geppy Gleijeses, Vanessa Gravina, Massimiliano Gallo, Chiara Francini, Corrado Tedeschi e Barbara De Rossi

Sanremo. Sette spettacoli tra musical, balletto, grandi classici e commedie d’autore compongono la stagione teatrale 2026-2027 del Casinò. Un cartellone che riporta sul palco della casa da gioco alcuni dei protagonisti della scena italiana, da Geppy Gleijeses e Pino Micol a Vanessa Gravina, Massimiliano Gallo, Chiara Francini, Corrado Tedeschi e Barbara De Rossi. È già aperta la vendita degli abbonamenti e dei biglietti.

Ad aprire la rassegna, mercoledì 4 novembre alle 21, sarà il musical «Forza Venite Gente», dedicato alla figura di San Francesco in occasione degli 800 anni dalla morte del santo. L’appuntamento rientra nelle celebrazioni dell’Anno francescano, organizzate in collaborazione con il convento dei frati Cappuccini di Sanremo. Domenica 15 novembre, sempre alle 21, Geppy Gleijeses e Pino Micol porteranno in scena «Il sindaco del rione Sanità» di Eduardo De Filippo, con la regia dello stesso Gleijeses. La rappresentazione sostituisce la pièce «Cosa vide il maggiordomo», inizialmente prevista in programma.

Il calendario proseguirà nel 2027 con «L’uomo, la bestia e la virtù» di Luigi Pirandello, interpretato da Vanessa Gravina, Max Malatesta e Nicola Rignanese, in programma domenica 14 marzo. Martedì 30 marzo sarà la volta di Massimiliano Gallo con «Malinconico. Moderatamente felice», tratto dal personaggio nato dalla penna di Diego De Silva e già conosciuto dal pubblico televisivo.

Sabato 10 aprile Chiara Francini e Alessandro Federico interpreteranno «Coppia aperta quasi spalancata», il testo di Dario Fo e Franca Rame che affronta con ironia le contraddizioni del matrimonio e delle relazioni sentimentali. Venerdì 23 aprile spazio alla danza con il Balletto di Siena in «Ballet 3K – Rachmaninoff», spettacolo che unisce la tecnica classica alle sonorità techno-house. A chiudere la stagione, giovedì 6 maggio, saranno Corrado Tedeschi e Barbara De Rossi con «Notte di follia», commedia di Josiane Balasko diretta dallo stesso attore.

«La nuova stagione teatrale del Casinò si conferma un tassello importante per la programmazione culturale della città. Un cartellone così ricco ed eterogeneo, capace di spaziare dai grandi classici al musical, fino alla danza e alla commedia d’autore, rappresenta un ulteriore volano dell’offerta d’intrattenimento di Sanremo anche al di fuori dei picchi stagionali. La cultura e lo spettacolo continuano ad essere leve importanti per accogliere residenti e visitatori con proposte di alto livello artistico», afferma l’assessore al turismo Alessandro Sindoni.

A illustrare le scelte artistiche è il presidente e amministratore delegato del Casinò, Giuseppe Di Meco, insieme alla consigliera Sonia Balestra e al consigliere Mauro Menozzi. «Modernità e tradizione contraddistinguono la nostra stagione teatrale. Riscoprendo le rassegne dedicate alla danza in voga già negli anni Venti abbiamo inserito nel programma uno spettacolo prestigioso apprezzato a livello internazionale firmato dal Balletto di Siena. Una novità che si affianca al ritorno del musical che il nostro teatro non ospitava da anni». Di Meco sottolinea anche la scelta di mantenere prezzi accessibili: «Con “Forza Venite Gente” abbiamo voluto inserirci nelle celebrazioni dell’Anno francescano in collaborazione con il convento dei frati Cappuccini. A questi appuntamenti abbiamo unito classico e moderno, pièce drammatiche ed esilaranti, costruendo un cartellone culturalmente elevato per intercettare i gusti di un’ampia fascia di pubblico. Abbiamo mantenuto, inoltre, il prezzo dei biglietti calmierato, rinnovando anche la formula riservata agli studenti e agli insegnanti: il biglietto a 4 euro per gruppi superiori a dieci unità, cercando di promuovere la passione verso le rappresentazioni teatrali».

Biglietti e abbonamenti

I prezzi per i singoli spettacoli sono fissati a 25 euro per la platea di primo settore, 20 euro per il secondo e 15 euro per la galleria. Gli abbonamenti ai sette appuntamenti costano rispettivamente 150, 120 e 90 euro.

Per i gruppi di dieci studenti accompagnati da un insegnante il biglietto in galleria è di 5 euro, ridotto a 4 euro per comitive più numerose. È previsto uno sconto del 50% per le persone fragili e i rispettivi accompagnatori, mentre associazioni e compagnie teatrali possono usufruire di una riduzione di 5 euro sugli abbonamenti, presentando l’elenco dei soci o dei componenti.